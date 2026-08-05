

Tennis de table - Tahiti rayonne à la Pacific Cup

Tahiti, le 1er septembre 2026 - Les Oceania de tennis de table 2026 se déroulent actuellement en Australie avec deux compétitions distinctes, l’Oceania Cup et la Pacific Cup qui ont débuté avec les tableaux seniors. Tahiti a décroché une médaille de bronze en Oceania Cup grâce à sa sélection féminine par équipe et quatre autres à la Pacific Cup avec l’or de Clara Sayegh en simple et par équipe associée à Anaïs Outzekhovsky. Kenji Morin en simple et la sélection masculine par équipe ont décroché deux médailles d’argent.



L’élite du tennis de table océanien est en action à l’Oceania Cup et à la Pacific Cup qui se déroulent à Ballarat (État de Victoria) en Australie du 26 août au 5 septembre. Les seniors ont ouvert la compétition avant que les catégories jeunes ne prennent le relais à partir du 1er septembre. C’est principalement lors de la Pacific Cup que la sélection tahitienne seniors coachée par Alizé Belrose, le cadre technique fédéral, et composée de Clara Sayegh et Anaïs Outzekhovsky chez les femmes et de Kenji Morin, Keanu Tehei et Léo Sayegh chez les hommes avait des ambitions, les ténors australiens et néo-zélandais n’y participant pas au contraire de l’Oceania Cup.



Malgré un contexte relevé, Tahiti a quand même tiré son épingle du jeu à l’Oceania Cup en participant aux demi-finales par équipe des tableaux féminins et masculins, Clara Sayegh et Anaïs Outzekhovsky y décrochant le bronze en battant la Nouvelle-Calédonie lors du match pour la 3e place. En simples, Clara Sayegh et Anaïs Outzekhovsky ont été éliminées en 8e de finale, tout comme Kenji Morin chez les messieurs. En doubles, Tahiti est parvenu en quart de finale avec sa paire Clara Sayegh et Anaïs Outzekhovsky dans le tableau féminin, Clara Sayegh étant aussi au rendez-vous des quarts de finale en double mixte avec son frère Léo.



Les Australiens ont survolé la compétition en s’imposant dans tous les tableaux, mais le bilan tahitien à l’Oceania Cup était satisfaisant compte tenu du contexte relevé et de la jeunesse de sa sélection.



Clara Sayegh impressionne à seulement 11 ans



La Pacific Cup s’avérait autrement abordable pour les participants océaniens en l’absence des Australiens et Néo-Zélandais. La compétition avait des airs de Jeux du Pacifique quant aux nations participantes et à cet égard, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie ont fait grande impression à un an de l’échéance tahitienne, d’autant que la sélection du Fenua devrait avoir un visage en partie différent dans un an avec le renfort de ses éléments qui évoluent en France.



Mais Clara Sayegh devrait être au rendez-vous de Tahiti-2027 au vu de ses résultats en Australie et bien qu’elle ne soit âgée que de 11 ans. Elle a réalisé le doublé en simple et par équipe avec sa partenaire Anaïs Outzekhovsky en décrochant deux médailles d’or et en s’imposant à deux reprises en finale contre les Calédoniennes. Clara Sayegh a analysé ses performances : “Cette victoire est vraiment encourageante car je n’ai que 11 ans et encore une grosse marge de progression, je pense. J’ai essayé de bien gérer mes matchs, de m’appliquer à ce que je sais faire et de ne pas craindre mes adversaires qui étaient généralement beaucoup plus âgées que moi. Ces deux victoires en simple et par équipe à la Pacific Cup vont me donner encore plus de motivation pour m’entraîner et continuer à progresser. Et puis j’espère aussi réaliser de bonnes performances aux Oceania juniors qui vont démarrer. Je pense pouvoir aller loin dans le tableau -12 ans féminin. Je pense aussi que j’ai marqué des points importants pour intégrer la sélection pour les Jeux du Pacifique en 2027.”

Encore des podiums espérés chez les jeunes



La sélection masculine tahitienne a aussi bien tenu son rang à la Pacific Cup mais a dû cédé pour l’or face aux Calédoniens. Kenji Morin s’est ainsi incliné en finale en simple contre Jérémy Dey et le trio Kenji Morin, Keanu Tehei et Léo Sayegh a aussi dû se satisfaire de l’argent dans le tableau par équipe, battu par la sélection calédonienne. Toutefois, le bilan tahitien à la Pacific Cup est globalement très satisfaisant à la Pacific Cup chez les seniors.



Et Tahiti devrait encore capitaliser des médailles lors des Oceania juniors qui ont débuté le 1er septembre. Clara et Léo Sayegh sont restés en Australie pour y participer et ils y ont été rejoints par Kohai Mara, Daniel Brumier et Aihau Thieme. Clara Sayegh, qui sera engagée dans le tableau moins de 12 ans, constitue la meilleure chance tahitienne pour enrichir le tableau des médailles pour Tahiti, mais les autres représentants du Fenua ont a priori aussi le potentiel pour se distinguer dans leur catégorie d’âge respective.



La campagne tahitienne à Ballarat est toutefois déjà réussie et confirme que le tennis de table tahitien sera comme de coutume l’une des disciplines phare pour Tahiti aux Jeux du Pacifique, d’autant que ses sélections seront renforcées par rapport à celles qui ont brillé en Australie.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 1 Septembre 2026 à 15:26 | Lu 454 fois



