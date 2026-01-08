

Tennis de table – Tahiti performant à la Pacific Cup

Tahiti, le 1er février 2026 - La sélection tahitienne qui s’est déplacée en Nouvelle-Zélande pour participer aux Oceania et à la Pacific Cup ce week-end a obtenu des résultats probants. Ariinui Pambrun a décroché le titre de la Pacific Cup chez les hommes, Clara Sayegh a quant à elle obtenu l’argent chez les dames. Tous deux avaient participé à un stage de jeunes talents océaniens en Chine dans la première quinzaine de janvier.



Les meilleurs espoirs du tennis de table tahitien ont vécu un riche mois de janvier entre déplacement pour un stage à Chengdu en Chine, pays de référence de la discipline, et à Christchurch en Nouvelle-Zélande dans le cadre des Oceania et de la Pacific Cup. Ariinui Pambrun et Clara Sayegh ont vu du pays ces dernières semaines, figurant dans l’équipe des jeunes talents océaniens de la fédération internationale avec Léo Sayegh et Temehau Tere qui ont fait le déplacement à Chengdu du 4 au 18 janvier. Ils étaient également sélectionnés dans l’équipe tahitienne avec Dylan Vongue et Anaïs Outzekhovski, qui a participé aux Oceania et à la Pacific Cup à Christchurch programmés ce week-end.



Les Tahitiens ont débuté par les Oceania où la concurrence était très relevée avec la présence des Australiens et Néo-Zélandais. Le quatuor du Fenua n’était pas au rendez-vous des demi-finales occupées par les Anglo-Saxons. Ariinui Pambrun et Clara Sayegh, 3e de poule, se sont inclinés en quart de finale.



Ariinui Pambrun confirme son potentiel



La Pacific Cup était plus abordable pour les Tahitiens avec les Néo-Calédoniens pour principaux adversaires. Conseillés par Alizé Belrose, le directeur technique de la Fédération tahitienne de tennis de table, Ariinui Pambrun, grand espoir du tennis de table tahitien, sortait vainqueur d’un match accroché (3-2, 12-10 au 5e set) contre le Calédonien Olivier Clouet, et Clara Sayegh gagnait aussi son billet pour la finale en battant sans combattre la Rarontongienne Juiel Thompson, forfait. Ariinui Pambrun décrochait le titre de champion du Pacifique en dominant (3-1) le Calédonien Jérémy Day en finale. Malgré une belle résistance (1-3), Clara Sayegh cédait en finale chez les dames face à la Calédonienne Maylis Giret. Dylan Vongue et Anaïs Outzekhovski avaient quant à eux chuté en demi-finale et ont décroché une médaille de bronze.



Une médaille d’or et une d’argent, le bilan est prometteur à un an des Jeux du Pacifique même si rien ne garantit que les sélectionnés présents à Christchurch le seront aussi aux Jeux en 2027. Mais nul doute en revanche que le déplacement en Chine juste avant celui de Christchurch a été bénéfique pour Ariinui Pambrun et Clara Sayegh. C’est en partie le constat de Carole Sayegh, membre du conseil fédéral de la Fédération tahitienne de tennis de table qui accompagnait le groupe à Chengdu : “Le stage d’entraînement de deux semaines a été riche d’enseignements pour nos jeunes avec un gros volume d’entraînement et un encadrement pointu dans un pays où le tennis de table est un sport majeur. C’est une expérience à reconduire si possible.”



Championnats du monde par équipes en mai à Londres



La Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT) a programmé samedi matin son assemblée générale annuelle. Divers sujets ont été abordés mais la réunion a été en partie axée sur la préparation des Jeux du Pacifique 2027. Gérald Huioutu, le président de la FTTT, a confié : “On a fait le bilan de la saison 2025 et celle-ci a été excellente puisque la fédération océanienne a déclaré que nous étions l’un des pays leaders de la discipline dans la région avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, grâce à nos résultats et notre participation dans les grands rendez-vous océaniens. On a commencé à se concentrer sur les Jeux 2027 et notre orientation tend à retenir les meilleurs joueurs tahitiens et cela passe par ceux qui évoluent en métropole avec lesquels on organisera des sélectives avec les joueurs locaux. Nous participerons aux Championnats du monde par équipes en mai à Londres et la sélection sera déterminée entre les meilleurs joueurs de Tahiti et ceux de métropole. On a aussi Océan Belrose qui a pris du recul avec la compétition en raison de ses activités avec la fédération océanienne mais qui reste intrinsèquement le meilleur joueur tahitien. Et puis on a une génération montante qui s’affirme de plus en plus, ce qui va vraiment rendre les sélectives pour les Jeux passionnantes.”



Le tennis de table local devrait aussi bénéficier à terme d’infrastructures supplémentaires avec la salle qui doit être construite au collège Henri-Hiro à Faa’a et qui sera le site de compétition du tennis de table aux Jeux du Pacifique 2027. Étoffer les lieux d’accueil devrait entretenir la vigueur d’une discipline qui a toujours joué les premiers rôles dans la capitalisation des médailles tahitiennes aux Jeux du Pacifique.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 1 Février 2026 à 16:30 | Lu 214 fois



