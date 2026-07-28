

Tennis de table - Olivier Bernard remporte l’international de Tahiti

Tahiti, le 3 août 2026 - La salle Pater a accueilli tout au long du week-end le tournoi international de Tahiti de tennis de table. Olivier Bernard s’est imposé au bout du suspense face à Alizé Belrose tandis qu’Adèle Janiaud a dominé Patricia Minoc chez les femmes. Tepouatini Bu Luc a raté de peu le doublé chez les jeunes.



Les Polynésiens sont tombés face à plus forts. Comme l’avait annoncé Alizé Belrose, le coordinateur technique de la Fédération tahitienne de tennis de table, les deux joueurs invités cette année pour participer au tournoi international de Tahiti, ce week-end, “étaient d’un très bon niveau”. Résultat : Olivier Bernard et Adèle Janiaud ne repartent pas du Fenua les mains vides grâce à leur victoire en simple.



Le premier cité a dû batailler afin de décrocher le trophée. Opposé à la tête de série numéro 1 et double champion du Pacifique (2011 et 2015) en la personne d’Alizé Belrose, le Rémois est parvenu à remporter la compétition.



Devant un public largement acquis à la cause du directeur technique de la Fédération, les deux gauchers ont livré une finale de prestige, ce dimanche, au complexe de Pater. Après un premier set dominé par le Polynésien, son adversaire a signé 6 points de suite pour égaliser les compteurs avec un cri de délivrance.



Une montée en puissance confirmée dans la manche suivante où Olivier Bernard a pris les devants dans cette finale 2 jeux à 1 (11-7). Alizé est parvenu à recoller avant de dérouler dans le 5e jeu (3-2). Il s’est ensuite procuré deux balles de match, mais le Rémois a gardé son sang-froid pour arracher un set décisif.



Dans un mano à mano de bout en bout et malgré le soutien des supporters, le double champion du Pacifique a craqué et perdu les 3 derniers points de la rencontre. Olivier Bernard peut savourer son succès les deux bras vers le ciel.





“Les pongistes tahitiens sont complètement sous-classés au rang national” “J'avais déjà joué ici et vu la salle. Cela m’a fait plaisir de revenir sur place jouer au ping pong. En double messieurs, on a mal géré et perdu au premier tour. Mais en simple, ça s’est plutôt bien passé (rires), j’ai quand même dû jouer sérieusement tous mes matchs. Les pongistes tahitiens sont complètement sous-classés au rang national par rapport à leur niveau réel, donc leur classement ne veut pas dire grand-chose… Je suis satisfait d’avoir réussi à monter un peu mon niveau aussi”, sourit le nouveau champion.



Pour Alizé Belrose, la déception est vite passée : “Il y a eu un petit fait de jeu sur une de mes balles de match qui m’a un peu déconcentré ensuite… Cela reste un bon tournoi, surtout pour nos jeunes qui ont pu se confronter à une grosse concurrence.”



“Nous aurons un statut d’ultra-favori à assumer l’année prochaine aux Jeux donc il faudra être au niveau, surtout que les autres nations nous ont dans le viseur”, se projette le dirigeant de la Fédération qui endossera la casquette d’entraîneur l’an prochain pour la grande compétition. Il n’y a pas eu de suspense en petite finale où Arii Pambrun a mis en échec Ariitea Sanne (4-0).



Adèle Janiaud triomphe chez les femmes Coéquipières une heure avant et adversaires en finale l’heure d’après, Adèle Janiaud et Patricia Minoc ne se sont pas quittées du week-end. Après s’être inclinée lors des deux premières finales, la joueuse licenciée en Métropole comptait bien repartir du Fenua avec au moins un trophée.



La joueuse de l’AS Fontenaysienne Union sportive TT, classée 170e sur la scène nationale, a remporté les deux premiers sets avec la manière. Son adversaire, ancienne numéro 20 française et championne de Bretagne, a tenté de résister en décrochant le 3e set (10-12). Malgré, là encore, le soutien du public, la désormais joueuse du Fenua a dû s’incliner face à la précision et la vitesse d’Adèle Janiaud (4-2).



“J’ai adoré participer à cette compétition. C’est la première fois que je viens en Polynésie. C’est trop bien de jouer face à d’autres personnes. La joueuse contre qui je me suis retrouvée en demi-finales (Clara Sayegh) serait parmi une des meilleures aux championnats de France. Les Tahitiens jouent bien au ping pong et ça se voit qu’ils ont de bons entraîneurs”, précise la lauréate du tournoi. C’est d’ailleurs Clara Sayegh qui complète le podium grâce à son succès contre Anaïs Gutzekhovsky en petite finale (4-0).





Les jeunes se sont montrés Tepouatini Bu Luc a assumé son rang sans trembler dans la catégorie U14 en s’imposant en quatre manches sec face à Théo Rochefort Walters. En revanche, le pongiste a raté le doublé en s’inclinant en finale chez les U18 contre Ariinui Pambrun (2-4).



Du côté des doubles, Olivier Bernard et Patricia Minoc se sont imposés contre la paire formée par Adèle Janiaud et Dylan Vongue. Le double “unis” a été remporté par Ariinui Pambrun et Ariitea Sanne encore face à Adèle Janiaud et Patricia Minoc.



La majorité d’entre eux enchaîne sur les championnats de Polynésie qui se déroulent du 3 au 8 août. Les qualifications pour déterminer les 16 participants du Fenua aux Jeux du Pacifique auront lieu en mars 2027.





Les résultats Simple messieurs

1. Olivier Bernard

2. Alizé Belrose

3. Arii Pambrun



Simple dames

1. Adèle Janiaud

2. Patricia Minoc

3. Clara Sayegh



U18

1. Ariinui Pambrun

2. Tepouatini Bu Luc

3. Ariitea Sanne



U15

1. Tepouatini Bu Luc

2. Théo Rochefort Walters

3. Erwan Thiene



Double mixte

1. Olivier Bernard et Patricia Minoc

2. Adèle Janiaud et Dylan Vongue

3. Clara Sayegh et Tepouatini Buluc



Double “unis”

1. Ariinui Pambrun et Ariitea Sanne

2. Adèle Janiaud et Patricia Minoc

3. Alizé Belrose et Vincent Belrose



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 3 Août 2026 à 08:00 | Lu 195 fois



