

Tennis de table – Léo Sayegh ouvre victorieusement la saison

Tahiti, le 7 septembre 2025 - Le premier rendez-vous de la saison 2025-2026 de tennis de table s’est déroulé samedi à la salle Pater sous forme d’un Critérium. Brillant à Nouméa au mois d’août lors des Oceania espoirs et du tournoi international de Nouvelle-Calédonie, le jeune (12 ans) Léo Sayegh s’est encore distingué samedi en s’imposant en catégorie A. Keanu Tehei a remporté la catégorie B.



Le tennis de table local n’a pas chômé lors des deux derniers mois habituellement consacrés à la trêve au cours des grandes vacances scolaires. Mini-Jeux du Pacifique à Palau, tournoi international et Championnats de Tahiti et de Polynésie à Pater, Oceania espoirs et tournoi international en Nouvelle-Calédonie se sont en effet enchaînés en juillet et août, le tennis de table tahitien se distinguant lors des rendez-vous internationaux. Aussi, samedi, pour l’ouverture de la saison 2025-2026 à la salle Pater, les pongistes locaux étaient pour la plupart bien affûtés et en particulier ceux de l’élite jeunes qui n’ont pas vraiment coupé avec la compétition pendant la supposée trêve.



Le premier Critérium de la saison a réuni 39 participants, principalement des jeunes pongistes. L’élite s’est en effet amenuisée cette saison : Océan Belrose, le numéro 1 local, est de plus en plus accaparé par ses fonctions au sein de la Fédération océanienne, Bydhir Carnet a pris du recul avec le tennis de table, les frères Kevin et Keanu Decian et les sœurs jumelles Keala et Kerlley Tehahetua sont partis en France pour leurs études et manquaient aussi à l’appel samedi Dylan Wong, Ariinui Pambrun et Yohann Ly Kui, pris par leur scolarité.

Des finales intenses



Les participants samedi étaient répartis en catégories A et B, celles-ci étant établies en fonction du classement de chacun au palmarès final du Critérium 2024-2025. Vainqueur de l’épreuve lors de la saison précédente et donc classé tête de série n°1 de la catégorie A, Léo Sayegh a confirmé son rang en s’imposant dans son tableau. Le joueur du Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP) a d’abord écarté Kenji Morin en demi-finale en cinq sets (les matchs étaient joués en trois sets gagnants) avant de retrouver son partenaire de club Aihau Thieme en finale, lequel avait éliminé Hérald NG Fok en demi-finale. Léo Sayegh s’est imposé en quatre sets en finale mais tous ont été très disputés, comme en témoigne le score (9-11, 12-10, 13-11, 12-10).



La finale de la catégorie B opposait Keanu Tehei de Aito à Vincent Belrose, sociétaire de KMT. Il a fallu cinq sets pour les départager, Keanu Tehei se montrant expéditif (11-3) lors de la belle. Léo Sayegh prend donc la tête du Critérium 2025-2026 qui devrait compter encore trois ou quatre rendez-vous (le calendrier définitif de la saison n’est pas encore arrêté) et peut y envisager un deuxième succès consécutif. On retiendra aussi samedi la présence de quelques anciens dont l’inusable Angelo Utia, un exemple de persévérance pour la jeune génération.

Un podium historique à Nouméa pour Léo Sayegh



Le jeune joueur de TTTP, Léo Sayegh, a confirmé samedi ses excellentes performances réalisées à Nouméa au mois d’août où les jeunes Tahitiens ont globalement brillé lors des Internationaux de Nouvelle-Calédonie dans leur tableau, à l’instar de Clara Sayegh, la sœur de Léo, et de Heimoana Mousson. Léo Sayegh a trusté les médailles d’or en U12, U15 et même U19 par équipes au Tournoi international, mais sa performance la plus marquante fut réalisé lors des Oceania espoirs. Face à la concurrence relevée des meilleurs espoirs australiens, néo-zélandais et calédoniens dans le tableau U12, Léo Sayegh a décroché la médaille de bronze, un premier podium pour un pongiste tahitien dans l’histoire des Oceania espoirs.



Léo Sayegh s’est confié samedi sur son parcours calédonien : “Je m’étais bien préparé pour le déplacement en Nouvelle-Calédonie, mais compte tenu du niveau relevé des Oceania espoirs avec notamment les Australiens et les Néo-Zélandais, je ne pensais pas pouvoir faire un podium. Je suis vraiment content car ma performance récompense tous les efforts que je fais à l’entraînement et le travail de mon coach Alizé Belrose. Je vais peut-être être retenu par la Fédération océanienne qui envisage de me proposer une wild card pour participer aux Championnats du monde espoirs à Sheffield en Angleterre. Si ça se confirme, ça va être une formidable expérience pour moi. Pour l’instant, je ne me projette pas sur le long terme quant à mon parcours futur en tennis de table, je privilégie les études et je verrai au fil du temps si je peux prétendre à des objectifs sportifs élevés.”



Le jeune homme, qui a commencé le tennis de table à 7 ans, suit une progression remarquable au fil des années qui pourrait bien le conduire à disputer des Championnats du monde qui auront lieu à la mi-octobre en Angleterre.



Patrice Bastian



Résultats



Catégorie A

*Demi-finales

- Léo Sayegh (TTTP) bat Kenji Morin (Dra) 5-11, 11-9, 11-7, 9-11, 11-5

- Aihau Thieme (TTTP) bat Herald Ng Fok (Aito) 8-11, 11-8, 11-9, 11-8

*Finale

- Léo Sayegh (TTTP) bat Aihau Thieme (TTTP) 9-11, 12-10, 13-11, 12-10



Catégorie B

*Demi-finales

- Keanu Tehei (Aito) bat Rowan Putoa (Aito) 11-7, 5-11, 11-7, 11-8

- Vincent Belrose (KMT) bat Romain Batcrabere (Dra) 3-11, 11-8, 12-10, 11-9

*Finale

- Keanu Tehei (Aito) bat Vincent Belrose (KMT) 13-11, 5-11, 11-8, 8-11, 11-3

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Septembre 2025 à 17:30




