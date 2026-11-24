

Tennis de table – Kevin Decian domine le Critérium

Tahiti, le 24 novembre 2026 - La Fédération tahitienne de tennis de table a organisé samedi à la salle Pater, le Critérium 1 de la saison 2026/2027. Kevin Decian s’y est imposé dans le tableau A soit celui de l’élite. Keoni Gall a remporté le tableau B.



Quarante pongistes étaient réunis samedi après-midi à la salle Pater pour y animer le premier Critérium de la saison. Les participants étaient répartis en deux tableaux en fonction de leur classement fédéral, les 20 premiers intégrant le tableau A, les suivants étant versés dans le tableau B. Une féminine était inscrite dans le tableau A en la personne de Anaïs Outzekhovsky mais n’a finalement pas participé. Aussi, compte tenu de l’absence de Clara Sayegh, le tableau élite était-il exclusivement masculin.



Keala Tehahetua qui poursuit ses études à Toulouse avec sa sœur jumelle Kelley, toutes deux ayant de fortes chances de participer aux Jeux du Pacifique 2027, est venue se ressourcer quelques temps au Fenua et était présente à la salle Pater samedi mais uniquement en tant que spectatrice. Maeva Burns et Noelani Tufaara représentaient la gent féminine dans le tableau B mais n’ont pu passer le cap de la phase de poule.



La compétition se déroulait en effet en deux phases, la première qui mettait en scène quatre poules de cinq joueurs dans chaque tableau, les deux premiers de chaque poule se qualifiant pour la phase finale, les autres poursuivant le Critérium en tableau consolante.

Kevin Decian maîtrise Grégory Chemet en finale



Une surprise dans le tableau A à l’issue de la phase de poule, Kenji Morin le n°1 de sa poule ne terminait que troisième et poursuivait son parcours en consolante. Il s’y imposera en battant Anton Liu-Sing en finale mais nul doute qu’il visait beaucoup mieux samedi.



Vainqueur du précédent tournoi lors du Challenge individuel, Angelo Utia n’était pas non plus au rendez-vous des quarts de finale, déclarant forfait à l’issue de la phase de poule pour cause de blessure au dos.



En quarts de finale, Keanu Tehei, Kevin Decian, Vincent Belrose et Grégory Chemet gagnaient leur billet pour le dernier carré. Grégory Chemet et Kevin Decian passaient ensuite le cap des demi-finales en battant Vincent Belrose et Keanu Tehei. Kevin Decian dominait Grégory Chemet en trois sets en finale mais chaque manche a été disputée (11/9.12/10.11/8).



Dans le tableau B, l’écrémage au fil des tours a porté Keoni Gall et Matteo Tchiou en finale. Ce dernier a remporté le premier set, mais Keoni Gall s’est montré supérieur par la suite en remportant les trois manches suivantes (8/11.11/9.11/2.11/9).

Le tennis de table bien représenté au Aito Tu’aro



Battu en quart de finale par Grégory Chemet, Manua Mazet-Daudignon est un digne représentant du tennis de table tahitien en handisport ayant récemment participé à une compétition internationale en Thaïlande au sein de la sélection océanienne. Le sociétaire de TTTP dispute tous les tournois localement face aux joueurs valides et avec une certaine réussite. Il l’a démontré samedi en contribuant à l’élimination de Kenji Morin dans sa poule. Il doit sa sélection en équipe d’Océanie à ses bons résultats aux Oceania handisport, ayant remporté trois médailles d’or lors de l’édition 2026 dans sa catégorie de handicap en simple, double et -19 ans. Le jeune homme est nominé en catégorie handisport au Aito Tu’aro. L’événement est organisé le 10 décembre à la mairie de Pirae et prévoit de récompenser les meilleurs sportifs locaux de l’année. Manua Mazet-Daudignon n’y sera pas le seul à représenter le tennis de table. Clara Sayegh figure en effet parmi les trois nominées au titre de la catégorie meilleur espoir féminin et la sélection féminine tahitienne qui a obtenu d’excellents résultats cette saison en compétition internationale visera le trophée en catégorie équipe femme.



Avant cela, les pongistes se retrouveront le samedi 5 décembre pour le Critérium 2.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 24 Novembre 2026 à 14:11 | Lu 326 fois



