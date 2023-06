Tennis de table : Kenji Hotan domine le Top 12

Tahiti, le 5 juin 2023 - La salle de tennis de table de Pater a accueilli, samedi après-midi, un Top 12 réunissant quasiment tous les meilleurs pongistes du fenua. De retour à Tahiti pour disputer les tournois qualificatifs qui détermineront la composition des sélections tahitiennes pour les Jeux du Pacifique 2023 aux îles Salomon en fin d’année, Kenji Hotan a confirmé samedi qu’il était un sérieux candidat potentiel à la sélection en remportant le Top 12.



La crème de l’élite locale de tennis de table était présente samedi à la salle Pater à l’exception de quelques éléments tels Océan Belrose en déplacement en Afrique du Sud et son frère Alizé, le directeur technique de la Fédération tahitienne de tennis de table, qui a pris du recul avec la compétition et qui ne postule pas à une place aux Jeux du Pacifique, même s’il en a encore le niveau. Il considère en effet que les joueurs de haut niveau ne manquent pas localement. Et c’est bien ce que l’on a constaté, samedi après-midi, le niveau du Top 12 s’avérant relevé.



À l’heure actuelle, Océan Belrose et Bydhir Carnet chez les hommes et Keala et Kelley Tehaheatua chez les femmes ont leur billet en poche pour les Jeux du Pacifique. Reste deux billets à distribuer dans chacune des deux sélections, et si le Top 12 de samedi ne rentraient pas dans le système de sélection, il était d’importance pour mieux situer les candidats potentiels à un départ aux Jeux. Et à cet égard, Kenji Hotan, qui réside en métropole mais a fait le déplacement à Tahiti pour participer aux tournois de sélection, a impressionné observateurs et adversaires. Lors des sept matches qu’il a disputés jusqu’à la finale, Kenji Hotan n’a concédé que trois sets. Et il a surtout nettement dominé (11-7, 11-7, 11-5) Bydhir Carnet en finale, ce qui témoigne de son niveau actuel et d’une probable sélection dans l’équipe de Tahiti sauf surprise.



Heimanarii Lafortune, l’un des bons espoirs du tennis de table local battu par Kenji Hotan en demi-finale, a pris la 3e place du tournoi en battant Teiki Kau-Tai en quatre manches (11-8, 6-11, 11-8, 11-7). À noter que comme Kenji Hotan, Hugo Gendron sera également bientôt de retour au fenua et s’annonce aussi comme un sérieux candidat à la sélection.

Ocean Belrose a participé aux Championnats du monde



Océan Belrose n’a donc pas disputé le Top 12 car occupé sur le front des Championnats du monde la semaine dernière à Durban en Afrique du Sud. C’est une première pour le tennis de table tahitien d’engager un joueur aux Mondiaux de la discipline. Océan Belrose n’a pas été gâté par le sort lors du tirage des tableaux de simples, étant opposé dès le premier tour au numéro 2 mondial, le Chinois Wang Chuquin qui allait par la suite décrocher le titre en double messieurs et doubles mixtes et parvenir jusqu’en finale du tableau de simples.



Le Tahitien a réalisé un petit exploit en décrochant un set pour s’incliner en cinq manches (11-2, 11-4, 11-7, 9-11, 11-3) contre le champion chinois. Océan Belrose n’a joué qu’un match au Mondial mais l’expérience lui a sans doute été profitable en termes de pression en vue des échéances à venir et principalement dans l’optique des Jeux du Pacifique.



Les tournois de sélection qui ont débuté au mois de mars vont se poursuivre tout au long du mois de juin en semaine, les week-ends à venir étant consacrés aux Championnats de Tahiti jeunes samedi et dimanche prochains, puis aux Championnats de Tahiti Open le week-end suivant.

Résultats Phase de groupe *Poule A 1. Kenji Hotan (FTTT) 5V 0D 2. Teiki Kau-Tai (Aito) 4V 1D 3. Keanu Decian (TTTP) 3V 2D 4. Yvan Perromat (Tef) 2V 3D 5. Gréégory Chamet (Dra) 1V 4D 6. Esteban Bonnel (Aito) 0V 5D

*Poule B 1. Bydhir Carnet (Aito) 4V 1D 2. Heimanarii Lafortune (TTTP) 4D 1D 3. Arii Pambrun (TTTP) 3V 2D 4. Gaspard Fruchon (Aito) 2V 3D 5. Angelo Utia (Dra) 2V 3D 6. Johan Bonnel (Aito) 0V 5D Phase finale *Demi-finales - Kenji Hotan bat Heimanarii Lafortune 3/1

- Bydhir Carnet bat Teiki Kau-Tai 3/1

*Finale - Kenji Hotan bat Bydhir Carnet 3/0

*3e/4e places - Heimanarii Lafortune bat Teiki Kau-Tai 3/1

*5e/6e places - Keanu Decian bat Yvan Perromat 3/0

*7e/8e places - Arii Pambrun bat Gaspard Fruchon 3/2

*9e/10e places - Angelo Utia bat Johan Bonnel 3/2

*11e/12e places - Grégory Chemet bat Esteban Bonnel 3/1

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 5 Juin 2023 à 14:57 | Lu 245 fois