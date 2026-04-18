

Tennis de table – Doublé de Raiatea au Top 12 jeunes

Tahiti, le 10 mai 2026 - La salle Pater a été le théâtre samedi d’un Top 12 U18 qui a réuni les meilleurs espoirs du tennis de table polynésien. Les pongistes de Raiatea se sont distingués avec Ariitea Sanne qui s’est imposé dans le tableau masculin et Kahealani Mousson qui a dominé le tableau féminin. Une sélection tahitienne a également participé la semaine dernière aux Championnats du monde par équipes organisés à Londres.



L’élite jeunes du tennis de table local était en scène samedi après-midi à la salle Pater à l’occasion d’un Top 12 U18. Les pongistes des Raromatai étaient présents en force puisque l’on en comptait neuf dans le tableau féminin qui a réuni dix joueuses et deux dans le tableau masculin animé par 12 joueurs. Et ceux de Raiatea y ont joué un rôle majeur avec Ariitea Sanne, licencié à Aito club de Tahiti mais originaire et résident de l’île Sacrée, et Kahealani Mousson, sociétaire de DCA club de Uturoa, tous deux s’imposant dans leur tableau respectif. Léo et Clara Sayegh, deux autre solides espoirs de la discipline, manquaient à l’appel car en déplacement à Montréal pour participer à un tournoi WTT jeunes.



La première phase de la compétition à Pater s’est déroulée avec deux poules de six joueurs chez les hommes et deux poules de cinq joueuses chez les dames en formule championnat, à savoir que tous les engagés étaient opposés au sein des poules, les deux premiers de chaque poule se qualifiant pour les demi-finales. Chez les messieurs, Dylan Vongue (KMT) et Ariinui Pambrun (TTTP) sortaient leader de leur poule, Ariitea Sanne et Yoann Ly Kui prenant la 2e place. Première surprise en demi-finale avec la victoire de Ariitea Sanne qui battait Ariinui Pambrun en cinq sets. Dans l’autre demi-finale, le duel entre deux joueurs de KMT tournait à l’avantage de Dylan Vongue qui dominait Yoann Ly Kui en quatre manches.

Ariitea Sanne bouscule les pronostics



Vainqueur aisé de Ariitea Sanne en trois manches en match de poule, Dylan Vongue avait les faveurs des pronostics en finale. Mais Ariitea Sanne y croyait et s’il a perdu le premier set, il gagnait ensuite les trois manches suivantes pour s’imposer 8-11, 11-4, 11-9, 11-4. Ariitea Sanne a enrichi son palmarès déjà marqué par un titre de champion de Tahiti par équipes cette saison avec Aito.



Seule Anaïs Outzekhovsky pouvait empêcher un succès des Raromatai dans le tableau féminin et on a longtemps cru que ce serait le cas. La joueuse de Aito s’imposait en effet dans sa poule devant Kahealani Mousson, Temehau Tere de DCA dominant l’autre poule en devançant Kohai Mara, licencié à Te Ana Hotu, autre club de Raiatea. Si Anaïs Outzekhovsky battait logiquement Kohai Mara en trois sets en demi-finale, Kahealani Mousson remportait un succès pas forcément attendu contre Temehau Tere, sa partenaire de DCA dans l’autre demi-finale. Et en finale, Kahealani Mousson prenait sa revanche de sa défaite en poule contre Anaïs Outzekhovsky en décrochant le titre sur le score de 11-8, 11-6, 17-15. Le Top 12 jeunes a confirmé l’excellente santé du tennis de table à Raiatea. Prochain rendez-vous fin mai avec les Championnats de Tahiti jeunes.



Patrice Bastian



Bilan encourageant aux Championnats du monde par équipes



Les couleurs tahitiennes ont flotté à Londres la semaine dernière lors du Championnat du monde par équipes 2026 qui marquait à Londres le centième anniversaire de la Fédération internationale de tennis de table et la Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT) se devait d’y être représentée. La Nouvelle-Calédonie et Fidji, dont les joueurs croiseront les Tahitiens lors des Jeux du Pacifique 2027, ont également fait le déplacement.



Ce n’était pas une première pour Tahiti qui a déjà participé à plusieurs Mondiaux par équipes par le passé. La sélection tahitienne était composée d’Alizé Belrose, le directeur technique de la FTTT qui a remplacé son frère Océan, pris par ses fonctions au sein de la fédération océanienne, ainsi que Kenji Hotan et Hugo Gendron, deux joueurs qui évoluent en France mais figurent dans la présélection tahitienne pour les Jeux.



Placé dans la poule de la Pologne, de la Moldavie et du Chili, Tahiti n’avait que peu de chances de finir dans les deux premiers pour poursuivre son parcours. Les Tahitiens ont logiquement subi trois défaites, mais Alizé Belrose a quand même tiré du positif : “On savait que ce serait dur pour nous face à des joueurs qui ont l’habitude de jouer à l’international et dont la majorité sont classés dans le Top 300 mondial, mais on s’est plutôt bien défendu car on a gagné pas mal de sets et on a failli gagner des matchs individuellement. Le bilan est vraiment encourageant globalement. Kenji Hotan continue à progresser et il améliore constamment son classement au niveau français. Hugo Gendron n’est pas parvenu à s’exprimer pleinement pendant les Championnats du monde, mais le fait d’avoir participé à l’événement, ça va lui donner des pistes dans les domaines où il doit s’améliorer. Vivre des Championnats du monde, c’est très enrichissant et c’est formateur en vue des Jeux du Pacifique. Kenji et Hugo sont dans la présélection pour les Jeux et ils ont clairement le niveau pour intégrer la sélection, mais on a localement des jeunes qui poussent derrière et à un peu plus d’un an des Jeux, ça reste ouvert pour finaliser la sélection.”



Les Tahitiens ont pu observer leurs futurs adversaires calédoniens et fidjiens aux Jeux et ont pu constater qu’ils devront être solides dans un peu plus d’un an pour briller à domicile, même si la Calédonie et Fidji n’ont pas fait mieux que Tahiti à Londres.







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 10 Mai 2026 à 15:07 | Lu 321 fois



