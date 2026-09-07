

Tennis de table – Angelo Utia toujours aussi compétitif



Tahiti, le 6 octobre 2026 - La Fédération tahitienne de tennis de table (FTTT) a organisé samedi un challenge individuel à la salle Pater. Le quadragénaire Angelo Utia y a démontré qu’il restait un formidable compétiteur en remportant le tournoi. Léo Sayegh l’a pourtant bien bousculé en finale. Anton Liu Sing a remporté le tableau de consolante face à Xavier Bouly, un autre joueur chevronné.

La saison locale 2026/2027 de tennis de table a démarré samedi avec un challenge individuel. Un concept de tournoi qui n’avait plus été organisé depuis plusieurs saisons. Malgré la présence de quasiment tous les membres de la sélection tahitienne – qui avait brillé un mois auparavant en Australie à l’occasion des Oceania et surtout de la Pacific Cup où Clara Sayegh a décroché trois titres en simples et par équipes, Léo Sayegh, Kenji Morin et Keanu Tehei s’étant aussi distingué chez les hommes –, c’est bien Angelo Utia qui a dominé le tournoi samedi. Le quadragénaire continue d’être un exemple pour les jeunes et de les tirer vers le haut. Alors, certes, les compétitions locales se déroulent sans une bonne partie de l’élite – dont plusieurs joueurs sont installés en France pour raisons scolaires ou professionnelles, les frères Belrose Alize et Océan ayant pris du recul avec la compétition car occupés par leur fonction au sein des fédérations tahitiennes et océaniennes –, mais coup de chapeau quand même à Angelo Utia pour sa persévérance a toujours jouer à haut niveau.





Une finale à suspense



Le challenge individuel a réuni 32 joueurs dont une féminine, Clara Sayegh, et se déroulait en deux temps avec, tout d’abord, une phase de poule au terme de laquelle les 1er et 2e de poule rejoignait le tableau final, les 3e et 4e poursuivant la compétition dans un tableau dit des consolantes. Pas de surprise : les mieux placés au classement fédéral confirmant leur statut en se qualifiant pour le tableau final.



Pas de droit à l’erreur dans les deux tableaux, les matches étant à élimination directe. L’écrémage au fil des tours permettaient à Angelo Utia et Léo Sayegh de se qualifier pour la finale, tous deux ayant respectivement éliminés en demi-finale Kenji Morin et Keanu Tehei. Il y eu donc un duel de générations en finale entre le quadragénaire Angelo Utia et le jeune (13 ans) Léo Sayegh. Le suspense a été constant, les deux joueurs gagnant deux sets chacun avant la belle remportée par Angelo Utia sur le score de 13/11.



Le sociétaire de Dragon reste toujours aussi motivé : “Je m’entraîne beaucoup pour tenter de garder mon niveau et je suis candidat aux Jeux du Pacifique. Je suis dans la présélection mais je sais que ce sera dur d’être dans la sélection définitive car les joueurs qui évoluent en France et, sans doute aussi, Ocean Belrose postulent à la sélection pour les Jeux. Mais je reste concentré sur l’objectif et pour cela je dois faire mes preuves dans les tournois. Ce qui a été le cas aujourd’hui.” Soulignons que Clara Sayegh a réalisé un solide tournoi en allant jusqu’en quarts du tableau final.

Lancement du Championnat de Tahiti par équipes



La finale du tableau de consolante opposait aussi deux joueurs de générations différentes : l’expérimenté Xavier Bouly et le jeune Anton Liu Sing. Aussi, est-ce bien le plus jeune qui l’a emporté au terme d’une finale également en cinq sets. Xavier Bouly a mené deux manches à une, mais Anton Liu Sing a mieux géré la fin de rencontre.



Un retour à la salle Pater est prévu dans les prochains jours pour les pongistes locaux dès samedi pour l’ouverture des Championnats de Tahiti par équipes Élite et D2. Huit journées sont au programme, les finales étant prévues le 24 avril 2027.



Notons que le tennis de table est également très actif à Bora Bora, Alize Belrose le directeur technique de la FTTT y ayant animé une formation d’animateur fédéral et un stage de performance du 14 au 18 septembre. L’AS FMS Bora Pongiste va en outre organiser un tournoi le samedi 24 octobre. Une rencontre de promotion ouverte à tous les amateurs de tennis de table.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 6 Octobre 2026 à 15:43 | Lu 278 fois



