

Tennis de table – Aito-KMT en finale par équipes

Tahiti, le 8 mars 2026 - Les demi-finales du Championnat de Tahiti de tennis de table 2025/2026 se sont déroulées samedi après-midi à la salle Pater. En division 1, Aito et KMT se sont qualifiés pour la finale en battant respectivement Dragon et TTTP. La finale division 2 opposera TTTP 2 à TTTP 1 ou Dragon qui ont fait match nul et seront départagés par la commission sportive qui statuera sur une réclamation.



Entamés au mois de novembre avec la phase de qualification qui a mis huit équipes en scène en division 1 et autant en division 2, le Championnat de Tahiti par équipes est rentré dans sa phase finale samedi à la salle Pater avec la programmation des demi-finales. Celles-ci ont opposé Tahiti Tennis de table Pirae (TTTP) à Kuo Min Tang (KMT) et Aito à Dragon en division 1. Favoris sur la papier, KMT et Aito ont gagné logiquement leur billet pour la finale. Dix-huit rencontres soit 16 simples et deux doubles opposant les quatre joueurs des clubs adversaires dans chaque demi-finale animaient l’évolution du score.



Mais dans chaque demi-finale, il est apparu assez rapidement qu’il n’y aurait pas vraiment de suspense. Ainsi après dix matches, KMT menait déjà sept victoires à trois contre TTTP et l’avance de Aito était encore plus importante avec un avantage de 8-2 contre Dragon. Et pas de retournements par la suite, KMT l’emportant 12 victoires à six grâce notamment à Dylan Vongue qui a remporté ses quatre matches en simples, Yoann Ly-Kui en remportant trois. Du côté de TTTP, Ariinui Pambrun a bien fait front en gagnant trois de ses quatre matchs en simples et en remportant le double avec Léo Sayegh contre le duo Vongue/Ly mais ça n’a pas suffi.



Aito vise la passe de trois



Aito s’est finalement imposé 13 victoires à cinq contre Dragon avec un carton plein pour Arii Pambrun vainqueur de ses simples et du double en compagnie de Ariitea Sanne. Double tenant du titre, Aito visera un troisième titre consécutif mais Roland Sam le président et entraîneur du club Kuo Min Tang depuis une vingtaine d’années grade confiance dans son groupe : “On a obtenu une belle victoire aujourd’hui et ça récompense de longues années de travail car des jeunes comme Dylan et Yoann, je les ai pris en main alors qu’ils avaient 7/8 ans et ils en ont 18 aujourd’hui. Et il ne faut pas oublier que Yoann a été le plus jeune vainqueur à Tahiti en toute séries à 17 ans en 2025 et Dylan a été le plus jeune vainqueur du TOP 12 juniors et seniors. On savait que l’on avait une équipe au niveau cette année avec en plus Jamy et Vincent qui complètent bien le groupe. Malheureusement, Dylan et Yoann vont quitter le territoire pour leurs études et il faudra donc que l’on reconstruise ; mais c’est le rôle des entraîneurs. En attendant, on va essayer de décrocher le titre par équipe et ça s’annonce très ouvert contre Aito mais je pense que l’on a le potentiel pour s’imposer.”



En division 2, TTTP 2 sera au rendez-vous de la finale mais doit attendre pour connaître le nom de son adversaire. TTTP 1 et Dragon se sont quittés sur un match nul et le vainqueur aurait dû être désigné au set average. Mais une réclamation suspend pour l’instant l’issue de la rencontre et sera étudiée par la commission sportive de la fédération dont la décision déterminera le vainqueur.



Les finales du Championnat de Tahiti par équipes auront lieu le samedi 21 mars et seront précédées par le Challenge des doubles qui aura lieu samedi prochain.



Patrice Bastian



Résultats

Division1

KMT bat TTTP 12-6

KMT (J. Wolfarth, D. Vongue, Y. Ly-Kui, V. Belrose)

TTTP (A. Pambrun, L. Sayegh, T. Agodor, C. Sayegh)

Aito bat Dragon 13-5

Aito (A. Sanne, K. Tehei, A. Pambrun, L. Bonnel)

Dragon (A. Basset, E. Teauroa, K. Morin, A. Utia)



*Division 2

TTTP 2 bat KMT 7-3

TTTTP 2 (T. Toy, K. Gall, A. Kusing)

KMT (A. Casse, K. Vongue, N. Yee)

TTTP 1 Dragon 5-5

TTTP 1 (P. Kernivinen, J. Jeammet, K. Mairau)

Dragon (D. Sacault, R. Ching,B. Dupuy)

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 8 Mars 2026 à 12:14 | Lu 207 fois



