

Tennis – Tahiti accueille les Oceania

Tahiti, le 6 juillet 2026 - La Fédération océanienne de tennis (OTF) a confié l’organisation de l’Oceania Tennis Cup 2026 à la Fédération tahitienne de tennis (FTT). L’événement a débuté dimanche par la cérémonie d’ouverture et sera clôturé, si le temps le permet, samedi prochain avec les finales hommes et femmes. Neuf nations participent au tournoi sur les sites de l’AS Dragon et l’AS Chonwa.



Le site du Flamboyant à Faa’a a servi de cadre, dimanche après-midi, à la cérémonie d’ouverture de l’Oceania Tennis Cup 2026. Le traditionnel défilé des délégations a été épargné par la pluie mais la cérémonie a ensuite été bien arrosée au moment des discours avec une forte averse qui n’a heureusement pas duré. Cela n’a en tout cas nullement nui à l’ambiance festive et fraternelle toujours de circonstance en ce type d’événement sportif.



Les Oceania ont pour but de proposer aux nations de la région l’opportunité de rivaliser à un niveau élevé, mais aussi de renforcer les liens régionaux entre les fédérations ainsi qu’entre les athlètes. Ruth Manea, la présidente de la Fédération tahitienne de tennis (FTT), a confié : “Il y a longtemps que Tahiti n’avait plus organisé les Oceania et c’est un beau challenge qui nous est proposé par la fédération océanienne d’organiser un tel événement. Nous sommes ravis que neuf nations aient répondu à notre invitation. Il manque la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie mais le plateau reste quand même éclatant. C’est un test pour notre équipe dans le domaine de l’organisation à un an des Jeux du Pacifique mais je ne me fais pas de soucis, on a une équipe compétente qui maîtrise bien tous les paramètres. Et je fais confiance à nos représentants pour qu’ils brillent dans le tournoi.”

Les Australiens a priori favoris mais Tahiti ambitieux



Six nations avec deux joueuses chacune sont en lice chez les dames avec une poule de trois équipes et une poule de quatre équipes dont Tahiti 1 et 2. Les deux premières de chaque poule disputeront les demi-finales. Trois poules sont au programme chez les hommes avec une sélection de Tahiti dans chacune. Les premiers de chaque poule et le meilleur deuxième rejoindront le dernier carré. Les rencontres se déroulent en deux simples opposant les n°1 dans l’un et les n°2 dans l’autre. Les doubles clôturent les rencontres et tous seront joués même si une équipe mène 2-0 car le set-average peut être décisif, notamment chez les hommes pour déterminer le meilleur deuxième.



Si les Australiens font a priori figure de favoris avec un joueur classé aux environs de la 600e place à l’ATP et une joueuse qui figure vers la 800e place à la WTA, les Tahitiens n’en demeurent pas moins ambitieux, à l’image de Vatea Lo, le cadre technique de la FTT : “L’objectif, comme pour toute compétition, c’est de gagner. Même si l’on sait que ce sera dur, en particulier face aux Australiens qui ont fait le déplacement avec des représentants de très bon niveau selon les échos. Les meilleures nations du Pacifique sont aussi venues avec leurs meilleurs joueurs et il faudra que nos joueurs évoluent à leur meilleur niveau pour tenter de remporter le tournoi. Mais on y croit tant chez les hommes que chez les femmes car nos sélectionnés ont fait une bonne préparation et il y a du potentiel. Ça va nous permettre en tout cas de mieux se situer à un an des Jeux du Pacifique face à des adversaires dont la plupart reviendront en juillet 2027.”



La pluie bouscule le programme lundi



L’élite du tennis tahitien est présente en quasi-totalité aux Oceania. Mehetia Boosie et Antoine Voisin, qui vivent aux États-Unis, ont fait le déplacement, de même que Heimanarii Lai San qui a fait le voyage de Hawaii. Reynald Taaroa arrive pour sa part du sud de la France. Quelques candidats à la sélection pour les Jeux du Pacifique sont absents mais excusés, ce qui ne les pénalise pas dans l’optique d’un ticket pour juillet 2027. Mayka Zima, la championne de Polynésie en titre, doit gérer ses congés, Heve Kelley est toujours en convalescence après sa grave blessure et Gillian Osmont, qui est installé en Australie, ne pouvait pas venir pour les Oceania mais semble toujours partant pour participer aux Jeux du Pacifique.



La pluie a bousculé le programme lundi matin pour l’ouverture sur les courts des Oceania qui devait débuter à 8 h 30 sur les complexes de l’AS Dragon et l’AS Chonwa. La pluie cessant et les courts séchant, les premiers matchs étaient lancés à midi sous la direction du juge-arbitre australien du tournoi Bjorn Wettstein. Les 20 rencontres prévues ce lundi n’ont pas pu toutes se dérouler compte tenu du retard pris en matinée et parmi celles qui ont été à leur terme, on retiendra la démonstration de l’équipe australienne masculine qui a nettement gagné ses deux simples contre Tahiti 2, Billy Bougoure et Charlie Pade survolant leur match contre Hiva Kelley et Noah Ah Kim Win Chin sur les scores respectifs de 6-1, 6-0 et 6-1, 6-3. Les pronostics semblent se confirmer.



Patrice Bastian

Les sélections tahitiennes

*Femmes

- Équipe 1 : Mehetia Boosie, Jennifer Ly

- Équipe 2 : Hinehere Lee-Bonno, Chrissy Vonge

*Hommes

- Équipe 1 : Heimanarii Lai San, Antoine Voisin, Reynald Taaroa

- Équipe 2 : Noah Ah Kim Win Chin, Hiva Kelley, Reihiti Chin Meun

- Équipe 3 : Keanau Lei Foc, Ariitea Cotti-Helme, Vaiteku Pitoeff



Composition des poules

*Femmes

- Poule 1 : Tonga, Guam, îles Cook

- Poule 2 : Australie, Tahiti 1, Tahiti 2, Vanuatu

*Hommes

- Poule 1 : Australie, Vanuatu, Tahiti 2

-Poule 2 : Tahiti 1, Samoa, îles Cook, Fidji

- Poule 3 : Guam, Tonga, Tuvalu, Tahiti 3





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 6 Juillet 2026 à 18:00 | Lu 233 fois



