

Tennis – Noah Ah Kim Win Chin s’affirme à Excelsior

Tahiti, le 5 avril 2026 - Le tournoi de tennis d’Excelsior a connu son épilogue jeudi dernier avec les dernières finales au programme. Le jeune Noah Ah Kim Win Chin (19 ans) s’y est distingué en s’imposant (6/2.6/4) en finale 2e série Messieurs face à Vaitea Lo pour remporter son premier titre adulte à ce niveau.



Six semaines de compétition, c’est la durée qui s’est imposée au tournoi d’Excelsior avant de boucler le palmarès. Ce long délai s’explique par la richesse des tableaux (28) et par les nombreux reports imposés par des conditions climatiques ponctuellement défavorables. L’événement a été bouclé en apothéose jeudi soir à la Mission avec la finale 2e série Messieurs qui opposait le jeune sociétaire de Dragon Noah Ah Kim Win Chin à l’expérimenté Vaitea Lo. Le jouer de 35 ans étant licencié au sein du club organisateur mais aussi cadre technique de la Fédération tahitienne de tennis. Si la présence en finale de Noah Ah Kim Win Chin vainqueur (6/1.6/2) de Landry Lee Tham en demi-finale n’était pas une surprise, celle de Vaitea Lo était plus surprenante et tenait à son succès (4/6.6/1.6/0) contre Hiva Kelley qui faisait pourtant figure de favori en demi-finale.

Noah Ah KimWin Chin candidat aux Jeux du Pacifique



Noah Ah Kim Win Chin avait donc l’étiquette de favori en finale et il a plutôt nettement confirmé ce statut. Vaitea Lo perdait d’entrée son service mais prenait dans la foulée celui de son adversaire et marquait ensuite le sien pour mener 2/1. La partie apparaissait, à ce moment-là, plus indécise que prévu, mais Noah Ah Kim Win Chin remit bien vite les choses au point en remportant quatre jeux successifs pour boucler le premier set 6/2. Vaitea Lo essayait de jouer long et de varier les angles pour bousculer son adversaire, mais c’était souvent trop long et facteur de nombreuses fautes directes. Et ça ne s’arrangea pas dans le deuxième set, Noah Ah Kim Win Chin déroulant jusqu’à 5/1. Mais Vaitea Lo élevait son niveau de jeu et gardait enfin la balle dans le court. Et comme Ah Kim Win Chin connaissait alors des difficultés à bien passer son service, Vaitea Lo parvint à revenir à la marque à 5/4. Mais ce baroud d’honneur fut stoppé dans le jeu suivant, Noah Ah Kim Win Chin alors au service bouclait le set 6/4 et la rencontre sur sa deuxième balle de match.



Le jeune sociétaire de Dragon habitué aux trophées en catégorie jeunes s’est livré après avoir décroché son premier titre en élite adulte : “En vue des Jeux du Pacifique, l’objectif est de gagner le plus de matchs possibles et d’aller loin dans les tournois pour avoir l’ambition de postuler à la sélection. Je figure actuellement dans la présélection mais les places vont être chères quand les joueurs qui évoluent à l’extérieur vont revenir. Ce sera le cas pour certains d’entre eux qui vont participer aux Championnats de Polynésie et ce sera un gros test pour moi. Mais je suis déjà très content de ma performance à Excelsior car c’est mon premier titre en adultes en deuxième série.”



Un quadruplé pour Mayka Zima



Lors de la remise des prix du tournoi, Noah Ah Kim Win Chin a été sollicité car il a réalisé un triplé en gagnant en simple 2e série et en double Messieurs et mixtes en 3e série. Mais Mayka Zima a fait encore fait mieux en signant un quadruplé. La joueuse de Phénix, qui est aussi candidate à un billet pour les Jeux du Pacifique 2027, s’est imposée en finale simples dames 2e et 3e série, en double dames 3e série avec Chrissy Vonge et en double mixtes 3e série avec Noah Ah Kim Win Chin.



Pour le reste, on ne peut pas citer tous les lauréats car les tableaux sont trop nombreux mais notons tout de même que le jeune Matteo Yong a également réalisé un triplé en simple et double 4e série ce qui est aussi le cas de Mairenui Lee Chip Sao qui est coutumière du fait en +40 ans. À retenir aussi les succès du duo d’Excelsior Lesturgie/Yan en double Messieurs 2e série et celui de Vincent Naulet de Chonwa en simple Messieurs 3e série.



Place maintenant aux Championnats de Polynésie de simples 2026 qui débutent le 11 avril et verront notamment le retour au Fenua d’Antoine Voisin et de Heimanarii Lai San qui défendra son titre. Quant à Vaitea Lo, il quittera le Fenua cette semaine en compagnie de Sylvette Baudrin, tous deux encadrant un groupe de sept joueurs et joueuses qui participeront aux Championnats du Pacifique jeunes à Fidji du 9 au 19 avril. La sélection tahitienne vise plusieurs titres.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 6 Avril 2026 à 16:06 | Lu 621 fois



