

Tennis – Les Championnats de Polynésie doubles clôturé

Tahiti, le 1er septembre 2025 - Entamés le 1er août, les Championnats de Polynésie doubles 2025 de tennis ont connu leur épilogue samedi au complexe Fautaua. Au titre des tableaux élites, Tavero Chung chez les dames et Hiva Kelley chez les messieurs ont signé un doublé.



Programmés au mois d’août lors des longues vacances scolaires et des départs sous d’autres cieux, les Championnats de Polynésie de doubles 2025 de tennis ont logiquement été impactés au niveau de la participation. Les différents tableaux ont tout de même été bien remplis à l’exception de ceux de l’élite en 2e série, qui comptait seulement trois doubles seulement chez les messieurs. Un manque de participation qui s’explique par le fait que certains de ses joueurs potentiels ont repris le chemin de leur université à l’étranger. C’est le cas de Heimanarii Lai San, le tenant du titre en 2e série messieurs en compagnie de Reynald Taaroa qui réside pour sa part en métropole pour raison professionnelle. Heve Kelley était également absent pour blessure.



Le tableau s’est déroulé en poule unique et a été bouclé dès le début du tournoi, Cotti-Helme qui faisait équipe avec Chin Meun et Lei Foc associé à Ah Kim Win Chin devant repartir aux États-Unis pour leurs études courant août.

Premier titre adulte pour Hiva Kelley



C’est le duo Hiva Kelley et l’expérimenté Robert Chonvant qui a décroché le titre. À 17 ans, Hiva Kelley a ainsi remporté son premier titre dans un Championnat de Polynésie adultes. Il suit les traces de son frère Heve et le jeune homme est ambitieux quant à sa carrière tennistique comme il nous l’a confié : “C’est une grande satisfaction d’avoir obtenu mes premiers titres en Championnat de Polynésie adultes. C’est une étape importante dans ma carrière de joueur. J’étais en forme mentalement et physiquement pour entamer le championnat car je rentrais de Fidji puis de Chine où j’avais disputé des matchs internationaux. Je fais partie des plus jeunes de la présélection tahitienne pour les Jeux du Pacifique de 2027 mais ma progression et mes résultats m’encouragent à toujours travailler plus pour espérer avoir une place de titulaire aux Jeux. Et si j’ai mon bac l’année prochaine, j’envisage de poursuivre mes études en université américaine parce que c’est un milieu qui offre tous les atouts pour progresser et qui peut permettre de démarrer une carrière de tennisman professionnel, ce qui est mon objectif.”



Hiva Kelley s’envolera mercredi en direction du Colorado où il participera à des tournois universitaires pendant trois semaines en espérant y retourner plus longuement en 2026 s’il a son bac.

Deux trophées pour Tavero Chung et Hiva Kelley



Et ce n’est pas un mais bien deux trophées que Hiva Kelley a décrochés aux Championnats de Polynésie de doubles. Il s’est en effet également imposé dans le tableau mixte 2e série en compagnie de Tavero Chung. La joueuse de Dragon a aussi signé un doublé en remportant la finale 2e série dames avec Floriane Malbranque face à Hinehere Lee-Bonno et Chrissy Vonge. Deux autres joueurs ont également décroché deux trophées, Timi Shan Ching Cheong en 4e série messieurs associé à Taitearii Gison et en doubles mixtes avec Mia Hirlemann, Patrick Sangue s’imposant pour sa part dans les tableaux messieurs +45 ans et +55 ans avec respectivement Mataiva Teihotu de Raiatea et Maui Izal, son partenaire à JT. Le club des Jeunes Tahitiens s’est d’ailleurs apparemment spécialisé chez les vétérans, sept des huit finalistes +45 ans et +55 ans étant des sociétaires du club de Pirae, tel Didier NG Powai, pas en réussite en finale car battu deux fois par ses partenaires d’entraînement.



Pour le reste du palmarès, notons les succès du duo de Dragon Manoa Yong et Keahi Wong en 3e série messieurs, de Maire Nui Lee Chip Sao et Maria José Sotomayor en 4e série dames et de Vaitiare Gaillard et Taihara Taerea en +40 ans dames. Les finales de samedi sont les dernières à être jouées à Fautaua avant longtemps car le complexe sera fermé pour rénovation en vue des Jeux du Pacifique. Le prochain rendez-vous tennistique local mettra en scène au mois de novembre les Interclubs dont les matchs se dérouleront sur les courts des différents clubs de la Fédération tahitienne de tennis.



Patrice Bastian

PALMARES



Dames

*3e/2e série

- Chung/Malbranque (Dra) bat Lee-Bonno/Vonge (Cho/Exc) 6-3, 6-2

*4e série

- Lee Chip Sao/Sotomayor (Exc/FP) bat Gaillard/Taerea (Dra/BT) 6-0, 6-0

*+40 ans

- Colombel/Izal (Phe/MU) bat Gaillard/Taerea (Dra/BT) 6-4, 2-6, 10-6

Messieurs

*2e série

- Kelley/Chonvant (Dra/JT) vainqueur poule unique

*3e série

- Yong/Wong (Dra) bat Montaigut/Montaigut (Cho) 6-4, 6-4

*4e série

- Shan Ching Seong /Gibson (Exc/Dra) bat Banner/Jonc (Phe) 7-6, 6-1

*+45 ans

- Teihotu/Sangue (Rai/JT) bat NG Powai/Izal (JT) 5-7, 6-2, 12-10

*+55 ans

- Sangue/Izal (JT) bat NG Powai/Teinaro (JT) 6-4, 6-2

Mixtes

*3e/2e série

- Chung/Kelley (Dra) vainqueur poule unique

*4e série

- Hirlemann/Shan Ching Seong (Exc) bat Pito/Sotomayor (Phe/FP) 6-4, 3-6, 7-5

