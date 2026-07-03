

Tennis - La sélection tahitienne prend forme pour les Jeux du Pacifique

Tahiti, le 22 juillet 2026 - Le tournoi de présélection pour les Jeux du Pacifique 2027 mis en place par la Fédération tahitienne de tennis (FTT) s’est déroulé du 13 au 21 juillet. Vainqueurs des tableaux de simples hommes et femmes, Reynald Taaroa et Mehetia Boosie ont gagné leur billet pour les Jeux. Gillian Osmont et Mayka Zima sont également sélectionnés par le biais des tableaux de doubles. Il reste quatre places à prendre entre les sélections hommes et femmes.





L’élite du tennis tahitien a été particulièrement sollicitée depuis début juin. Tout d’abord il y a eu un regroupement de deux semaines animé par deux entraîneurs néo-zélandais. Puis, après une courte période de repos, les Oceania ont suivi du 6 au 11 juillet. Le tournoi de présélection pour les Jeux du Pacifique 2027 a ensuite été organisé du 13 au 21 juillet sur les courts d’Excelsior, de Dragon et de Chonwa.



Cette première étape du chemin de sélection déterminé par la FTT a réuni quasiment toute l’élite locale ce qui n’a pas été simple à fixer dans le temps : neuf des douze joueurs présélectionnés sont en effet domicilié hors du Fenua tout comme trois des sept joueuses. Tous n’ont d’ailleurs pas suivi le processus complet depuis début juin mais étaient en revanche bien présents pour le tournoi de présélection. Seuls manquaient, parmi les candidats potentiels au Jeux du Pacifique, Heve Kelley blessé de longue date et qui revient doucement à la compétition, Ariitea Cotti-Helme blessé lors des Oceania et Tavero Chung retenue par sa formation militaire en France. Mais tous trois restent candidats pour les Jeux, le comité de sélection présidé par Landry Lee Tham devant théoriquement annoncer la sélection définitive composée de quatre hommes et quatre femmes au mois de décembre.

Suspense jusqu’au dernier jour chez les messieurs



Programmation lourde dans le tableau messieurs de ce tournoi de présélection pour les jeux puisque les dix joueurs en lice se rencontraient tous selon une formule championnat, Heve Kelley et Ariitea Cotti-Helme étant logiquement forfait. Les rangs se sont clairsemés au fil des jours, Antoine Voisin, Reihiti Chin Meun et Keanau Lei Foc abandonnant sur blessure ou maladie. Le tournoi n’en est pas moins resté passionnant jusqu’à l’ultime jour de compétition mardi, Reynald Taaroa n’accusant aucune défaite jusque-là, Heimanarii Lai San et Noah Ah kim Win Chin, une défaite chacun, pouvant encore prétendre au rang de numéro 1 du tournoi et au billet pour les Jeux du Pacifique. C’est finalement Reynald Taaroa, resté invaincu, qui a gagné son billet pour les Jeux en battant (7/6.6/2) Heimanarii Lai San à Dragon, tandis qu’au même moment à Chonwa, Gillian Osmont dominait (7/5.6/2) Noah Ah Kim Win Chin.



Reynald Taaroa dont le jeu et le mental apparaissent plus solides depuis qu’il est installé en France pour raison professionnelle et qu’il y dispute régulièrement des tournois est le grand gagnant du tournoi de présélection en simples, mais avec seulement deux défaites chacun, Heimanarii Lai San, Noah Ah Kim Win Chin et Gillian Osmont ont marqué des points importants en vue d’une sélection pour les Jeux. C’est même acquis pour Gillian Osmont par le biais du tableau de doubles. Au fil des matches, tous les joueurs changeaient de partenaire et celui qui obtenait le plus de victoires était retenu pour les Jeux ce qui a fait le bonheur de Gillian Osmont qui a remporté toutes ses rencontres en doubles.

Tahiti bien armé pour les Jeux



Le suspense n’a en revanche pas été de mise chez les dames, tout au moins pour le tableau de simples. Mehetia Boosie y a en effet remporté relativement aisément tous ses matches, Mia Chung Yuk Shan et Mayka Zima suivant dans le classement final. Comme Mehetia Boosie, Mayka Zima sera également au rendez-vous des Jeux du Pacifique grâce à son bon parcours en doubles.



Vaitea Lo, le conseiller technique de la FTT a tiré un bilan : “Le tournoi de présélection fait partie du chemin de sélection et il va donc avoir son importance dans la constitution définitive des sélections pour les Jeux du Pacifique 2027. Reynald Taaroa et Mehetia Boosie en simple et Gillian Osmont et Mayka Zima en double ont gagné leurs places pour les Jeux, mais ça reste très ouvert pour les autres, y compris pour ceux qui n’ont pas pu participer au tournoi pour cause de blessure ou de disponibilité. On proposera une première liste élargie en octobre et les sélections définitives devraient être annoncées en décembre. Ça ne va pas être simple de déterminer les sélections définitives car le niveau a été relativement homogène chez les hommes dans le tournoi de présélection avec quatre ou cinq joueurs d’un niveau proche et les blessés, comme Heve Kelley ou Antoine Voisin qui a dû abandonner en cours de tournoi, sont potentiellement sélectionnables. Ça s’annonce moins compliqué chez les dames sachant, quand même, que Tavero Chung – qui n’a pu faire le déplacement à Tahiti pour raison professionnelle – est une sérieuse candidate pour les Jeux. En tout cas, le niveau global est bon comme on a pu aussi le constater lors des Oceania et je pense que l’on sera bien armé aux Jeux du Pacifique pour faire briller les couleurs de Tahiti.”



C’est effectivement le sentiment que l’on a après les bons résultats de Tahiti aux Oceania et le niveau du tournoi de présélection. Et nul doute que les joueurs et joueuses qui visent les quatre places restant à distribuer vont être particulièrement motivés dans les mois à venir pour rester à haut niveau.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 22 Juillet 2026 à 17:53 | Lu 274 fois



