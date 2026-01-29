

Tennis – La relève assure à Fei Pi



Tahiti, le 22 février 2026 - La Fédération tahitienne de tennis (FTT) a organisé ses Championnats de Polynésie jeunes 2026 sur les courts de Fei Pi la semaine dernière. Dans tous les tableaux filles et garçons de 9 à 18 ans, les rencontres ont souvent été indécises et d’un niveau prometteur pour l’avenir de la discipline. La relève du tennis local a du potentiel.



Le tennis polynésien possède un réservoir de jeunes joueurs dont certains sont appelés à étoffer l’élite à terme. Les Championnats de Polynésie jeunes 2026 en ont fait la démonstration la semaine dernière, confirmant ainsi la bonne campagne tahitienne aux Championnats régionaux du Pacifique Est qui s’étaient déroulés aux Samoa américaines la semaine précédente. Tahiti n’a certes décroché qu’un seul titre en U12 garçons par équipes avec Mayron Laille, Liam Tai et Ragiha Peyrolle, mais les jeunes représentants du Fenua sont aussi parvenus en finale à trois reprises en simple avec Mia Hirlemann en U14 filles, Ryan Chansin en U14 garçons et Tao Hirlemann en U16 garçons. Si tous trois se sont inclinés, ce le fut face à des adversaires des Samoa américaines surmotivés à domicile. Les trois finalistes et le trio champion par équipe en U12 ont en outre gagné leur billet pour les Oceania jeunes qui auront lieu à Fidji au mois d’avril. Tous étaient bien sûr engagés dans les Championnats de Polynésie jeunes et ils y ont logiquement tiré leur épingle du jeu.

Dragon dominateur chez les garçons



La météo ayant été clémente tout au long de la semaine dernière, le lourd programme qui comportait 180 matchs tous tableaux confondus a pu se dérouler sans temps mort sur les sept courts de Fei Pi, l’habituel site d’accueil de Fautaua étant en réfection en vue des Jeux du Pacifique 2027. Plus de 80 engagés ont animé la compétition, dont 16 venus de Bora Bora, un club toujours aussi dynamique malgré son peu de moyens. Et c’est d’ailleurs Nina Pouliquen, une sociétaire de Bora Bora, qui a décroché le titre en U12 filles et qui était aussi présente aux Samoa américaines. Mia Hirlemann a réalisé le doublé en 13-14 ans et 15-18 ans filles offrant deux titres à Chonwa. Elle en a offert un troisième en s’imposant également en double filles 13-14 ans en compagnie de Vaitemata Vahapata, une autre représentante de Bora Bora qui était aussi en lice aux Championnats du Pacifique Est.



En revanche, nette domination de Dragon chez les garçons, comme c’est régulièrement le cas depuis quelques années. Yale Clavery du club Beach Tennis a bousculé l’hégémonie de Dragon en s’imposant en U9, mais le club de Titioro a remporté tous les autres titres en simples garçons. Au palmarès, Liam Thai en 11-12 ans, Ryan Chansin en 13-14 ans, Ghilhem Pendu en 15-16 ans et Hiva Kelley en 17-18 ans. Yale Clavery s’est aussi imposé en double avec Tevaarii Ader (Chonwa), le duo de Dragon Mayron Laille-Liam Tai signant un doublé en 11-12 ans et 13-14 ans. En double 15-16 ans, succès de Ryan Chansin et Tao Hirlemann, une association Dragon-Excelsior.



Une bonne progression globale



Pas de suspense chez les 17-18 ans garçons, Hiva Kelley a survolé le tableau, y compris en finale contre Nicolas Montaigut (6-0, 6-3). Il est vrai que le jeune homme est aussi l’un des joueurs majeurs de l’élite seniors locale et que malgré son jeune âge, il s’inscrit parmi les prétendants à la sélection masculine pour les Jeux du Pacifique 2027, tout comme son frère Heve qui reprend doucement après une sérieuse blessure.



Kevin Kucsera, membre de la commission jeunes à la FTT et coach au pôle fédéral pour les jeunes, a tiré un bilan satisfaisant des Championnats de Polynésie jeunes 2026 : “On est satisfait de la participation avec 85 engagés, dont une solide participation de Bora Bora avec 16 représentants. Les favoris dans les différents tableaux ont répondu présents, mais on constate que les matchs ont souvent été accrochés et que l’écart se réduit entre les meilleurs espoirs locaux et leurs principaux adversaires, ce qui témoigne d’une bonne progression globale du niveau chez les jeunes. C’est la confirmation que les clubs font du bon travail. Et on constate aussi que les jeunes qui étaient aux Samoa américaines ont gagné en maturité et en expérience et ça souligne bien l’intérêt d’organiser des déplacements pour nos jeunes espoirs.”



Hiva Kelley, Nicolas Montaigut et d’autres jeunes enchaînent avec le tournoi adultes d’Excelsior qui a débuté vendredi. Les prochains tournois jeunes sont programmés en avril à Dragon, en mai à Excelsior et en juin à Chonwa.



Patrice Bastian

