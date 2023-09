Tennis - La Coupe des clubs pour innover

Tahiti le 18 septembre 2023 - La fédération tahitienne de tennis a ajouté une nouvelle épreuve à son calendrier avec la Coupe des clubs. L’événement se déroulera tout au long de la semaine avec neuf clubs en compétition dont trois des îles.



Forte affluence, dimanche après-midi, au complexe tennistique de Fautaua lors de l’ouverture de la première édition de la Coupe des clubs en présence de près de 250 joueurs et joueuses et de représentants de l’État et du Pays. La flamme “olympique” représentant un ‘u’u marquisien, qui a parcouru en relais les archipels des clubs participant à l’événement, a symbolisé l’ouverture de la Coupe des clubs dimanche.



Ce nouveau rendez-vous tennistique local a pour but de souligner le travail des clubs et de motiver la masse. “La création de la Coupe des clubs germait dans mon esprit depuis déjà un moment”, confie Ruth Manea, présidente de la fédération tahitienne de tennis. “Je voulais créer un événement de masse dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027 que nous accueillerons à Tahiti et je souhaitais que l’on s’y prépare au niveau de l’organisation, même s’il nous reste encore quatre ans pour cela et que je ne serai peut-être plus forcément en place avec mon équipe. Et puis je voulais aussi proposer un événement qui mette les clubs en avant pour souligner leur travail et les joueurs des séries inférieures qui représentent la masse de notre sport.”



Finales vendredi si le temps le permet



Le tournoi est en effet réservé aux 4e séries et non-classés à raison de quinze matchs lors de chaque rencontre entre clubs. Les matchs mettent en scène des simples et doubles hommes et femmes. La compétition, qui a débuté hier sur différents sites mais qui a été perturbée par le mauvais temps, se déroulera en phase de poule de lundi à mercredi puis les demi-finales et finales suivront jeudi et vendredi, voire samedi si les mauvaises conditions météorologiques perdurent.



Six clubs de Tahiti – Excelsior, Dragon, Manu Ura, Tamarii Pater, Rautea et Fei Pi – et trois clubs des îles Marquises, de Bora Bora et Raiatea animeront le tournoi tout au long de la semaine. Le tennis tahitien, qui a obtenu deux médailles d’argent hommes et femmes la semaine dernière à la Pacific Nation Cup aux Samoa où il était représenté par une partie de son élite, fera la part belle à sa masse cette semaine.



