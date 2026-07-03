

Tennis - Doublé de l’Australie, Tahiti finaliste

Tahiti, le 12 juillet 2026 - L’Oceania Tennis Cup 2026 organisé par la Fédération tahitienne de tennis (FTT) a réuni neuf nations sur les courts de l’AS Dragon et de l’AS Chonwa. L’Australie a survolé le tournoi en décrochant les titres hommes et femmes et Tahiti était au rendez-vous des deux finales vendredi au complexe de Dragon. Performance très encourageante en vue des Jeux du Pacifique 2027 d’autant que l’Australie n’y sera pas participante en tennis.



La remise des prix et la cérémonie de clôture qui se sont tenues samedi en fin d’après-midi au complexe de l’AS Dragon à Titioro ont marqué le baisser de rideau de l’Oceania Tennis Cup 2026. De l’avis de toutes les délégations étrangères et en particulier du juge-arbitre australien Bjorn Wettstein et de la présidente australienne de la Fédération océanienne de tennis Vicky Reid, l’événement a été parfaitement géré sur et en dehors des courts. Leurs propos ont conforté le sentiment de Ruth Manea la présidente de la FTT : “C’est une réussite au niveau de l’organisation et c’était important car les Oceania avaient valeur de test en vue des Jeux du Pacifique 2027. L’équipe portée par Kealii Lei Foc, qui a géré l’événement, a parfaitement rempli son rôle et elle constitue une bonne base pour les prochains Jeux. Et la météo qui avait fait craindre le pire, lundi lorsque l’ouverture du tournoi a été retardée de plusieurs heures, a finalement été clémente. La participation des sélections australiennes a aussi donné du relief à la compétition. Deux de nos sélections tahitiennes sont arrivées en finale et si l’objectif a été atteint au niveau de l’organisation, il l’a aussi été sportivement. Ça nous permet de nous positionner en favori pour 2027 au moins pour les podiums.’’

Les Australiens élèvent le niveau du tournoi



Neuf nations ont participé à l’Oceania Tennis Cup 2026 dont l’Australie qui a survolé la compétition avec Billy Bougoure et Charly Pade, chez les hommes, ainsi que Lola Grigor et Laquisa Khan, chez les dames. Bougoure et Pade sont classés sur les circuits internationaux à l’ATP (hommes) et la WTA (femmes) aux environs de la 1500e place pour Bougoure et 800e place Khan. Ces rangs qui ne sont pas au plus haut niveau mondial mais ils les placent parmi les meilleurs joueurs en Océanie. Et ça s’est confirmé sur le terrain, le quatuor australien survolant toutes ses rencontres.



Dans ce contexte, les sélections tahitiennes, au nombre de deux chez les dames et trois chez les hommes, avaient pour objectif de tracer leur parcours jusqu’à la finale pour les équipes 1. Une ambition réalisée face aux sélections qui participeront aux Jeux du Pacifique en 2027. Compte tenu de l’absence de l’Australie à ces Jeux, la perspective est particulièrement prometteuse pour ce grand rendez-vous sportif ; même s’ils manquaient aux Oceania, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie Nouvelle-Guinée et les îles Mariannes qui seront de sérieux adversaires.



Vendredi lors des finales, Heimanarii Laisan, Antoine Voisin et Reynald Taaroa chez les hommes et Mehetia Boosie et Jennifer Ly chez les dames ont tenté de bousculer leurs adversaires australiens mais ceux-ci étaient beaucoup trop forts comme le résume Antoine Voisin : “On a essayé de se battre pour les titiller un peu mais ils étaient intouchables.” À noter aussi la belle performance du trio Vaiteku Pitoeff, Ariitea Cotti-Helme et Keanau Lei Foc qui est parvenu jusqu’en demi-finale battu par Tahiti 1 à ce stade du tableau.

Le tournoi de présélection tahitien débute lundi



Les acteurs tahitiens de l’Oceania Tennis Cup 2026 vont avoir peu de temps de récupération puisque le tournoi de présélection hommes et femmes, qui va les mettre en scène à partir de lundi, promet d’être intense comme le souligne Vatea Lo cadre technique de la FTT : “Le bilan des Oceania est très bon pour Tahiti avec deux places de finaliste. Tahiti 1 avec Mehetia Boosie et Jennifer Ly a réalisé une belle performance en demi-finale en battant Tonga qui avait gagné la Nation’s Cup 2025 et elles se sont accrochées en finale mais les Australiennes étaient trop fortes. La sélection Tahiti 1 chez les hommes avec Heimanarii Laisan, Antoine Voisin et Reynald Taaroa a réalisé un solide parcours jusqu’en finale avant de chuter logiquement face aux Australiens. La plupart des équipes étrangères qui ont participé aux Oceania sont venues avec leur équipe type et compte tenu de nos performances, ça nous ouvre de bonnes perspectives pour les Jeux. On a, en tout cas, une bonne densité de joueurs de bon niveau et ça promet un tournoi de préqualification pour les Jeux qui va être intense.”



Heve Kelley en convalescence et Ariitea Cotti-Helme qui s’est blessé pendant les Oceania sont forfaits dans le tableau hommes, mais celui-ci sera enrichi de Gillian Osmont qui est venu d’Australie et de Patoa Teriipaia qui a fait le déplacement de France. Tous deux seront en lice dans un tableau de dix joueurs.



Chez les dames, six joueuses devraient entamer le tournoi dont Mayka Zima, la championne de Polynésie en titre, qui n’avait pu participer aux Oceania pour garder des congés pour le tournoi de présélection 2027.



Les vainqueurs des simples et doubles hommes et femmes décrocheront leur billet pour les Jeux du Pacifique 2027. Pour les autres et notamment pour ceux qui n’ont pu être présents cette semaine, la qualification restera ouverte jusqu’à la fin de l’année, les décideurs annonçant les sélections au mois de décembre.



Patrice Bastian



Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 12 Juillet 2026 à 17:17 | Lu 291 fois



