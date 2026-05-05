

Tennis – Consécration pour Noah Ah Kim Win Chin et Mayka Zima

Tahiti, le 25 mai 2026 - Les finales 2e série des Championnats de Polynésie de tennis, soit les tableaux élite, ont eu lieu ce week-end au complexe de Dragon. Noah Ah Kim Win Chin a décroché le titre vendredi soir chez les hommes en battant (6-2, 6-4) Heimanarii Lai San, le tenant du titre, et Mayka Zima a survolé la finale dames dimanche soir en dominant (6-1, 6-0) Mihivai Dexter Hargous. Les Championnats de Polynésie devraient être bouclés cette semaine, d’autant que le tournoi de Fei Pi a déjà démarré.



L’indisponibilité du complexe Fautaua, qui est en réfection en vue des Jeux du Pacifique 2027, a été compensée par les clubs qui ont permis aux Championnats de Polynésie 2026 d’être organisés dans de bonnes conditions. Ainsi, c’est le complexe de Dragon qui a servi de cadre aux finales 2e série messieurs et dames qui constituent toujours l’apothéose des tournois, même si les Championnats de Polynésie 2026 ne sont pas encore bouclés.



Champion de Polynésie en titre, Heimanarii Lai San avait fait le déplacement de Hawaii pour défendre son bien et il était au rendez-vous de la finale vendredi soir, opposé à Noah Ah Kim Win Chin, qui restait sur un succès en 2e série au tournoi d’Excelsior fin mars.

Noah Ah Kim Win Chin, un sérieux candidat pour les Jeux



Le jeune (19 ans) joueur de Dragon a démontré qu’il avait incontestablement franchi un palier cette saison. S’il a perdu son jeu de service d’entrée et s’est retrouvé mené 2-0, Noah Ah Kim Win Chin a ensuite déroulé dans le premier set pour aligner six jeux d’affilée et remporter la première manche (6-2). Le match était passionnant lorsque les deux joueurs évoluaient au même niveau, mais Heimanarii Lai San se montrait parfois inconstant. Noah Ah Kim Win Chin perdait à nouveau son service d’entrée dans le 2e set, mais comme les deux joueurs ne parvenaient pas à scorer sur leur jeu de service, ils se retrouvaient à 2-2, le sociétaire de Dragon prenant enfin l’avantage 3-2 sur son service. À 4-3, Noah Ah Kim Win Chin prenait le service de Heimanarii Lai San et se procurait ensuite trois balles de match à 5-3 et 40-15 et un avantage, mais très régulier jusque-là, il commettait des fautes directes, ce qui permettait à son adversaire de revenir à 5-4. Mais Heimanarii Lai San n’était pas dans un grand soir et jouait trop long à 30-40 sur son jeu de service, ce qui permettait à son adversaire de boucler le set 6-4 et de remporter son premier titre de champion de Polynésie élite.



Noah Ah Kim Win Chin ne cachait pas son bonheur : “Je ressens beaucoup d’émotion d’avoir décroché ce premier titre de champion de Polynésie. Ce soir, j’ai eu du mal à commencer, comme d’habitude, mais j’ai réussi à mettre mon jeu en place tactiquement et à mettre de la pression sur Heimanarii et j’ai vu que je prenais l’ascendant dans le jeu et psychologiquement. Ce titre est la récompense de beaucoup de travail dans mon club de Dragon avec mon entraîneur Nicolas Guibal, qui m’épaule depuis mes plus jeunes années. Remerciements aussi à mes parents qui m’ont toujours soutenu. C’est beaucoup d’entraînement sur le terrain, mais aussi en dehors avec du travail personnel physique. Cette victoire devrait beaucoup compter pour intégrer la sélection tahitienne pour les Jeux du Pacifique 2027, mais je me positionne encore en outsider et je vais continuer à essayer de montrer que, moi aussi, je peux avoir ma place en sélection.”

Mayka Zima trop forte pour Heimanarii Dexter Hargous



Place à la finale 2e série dames dimanche soir, laquelle était identique à celle du tournoi d’Excelsior, Mayka Zima s’y imposant nettement (6-2, 6-1) face à Mihivai Dexter Hargous. La joueuse d’Excelsior n’a pas pu inverser la tendance et a même été encore plus dominée, Mayka Zima alignant les jeux, d’autant que son adversaire semblait particulièrement en difficulté avec son revers. À 5-0 dans la première manche, Mihivai Dexter Hargous parvenait enfin à gagner un jeu, mais ce n’était qu’un rebond éphémère, Mayka Zima bouclant victorieusement le match sur le score de 6-1, 6-0 et en seulement 45 minutes de jeu.



Mayka Zima s’est encore un peu plus rapprochée de la sélection tahitienne pour les Jeux, qu’elle espère intégrer : “Je m’attendais à une finale plus accrochée, mais je pense que Mihivai n’a pas joué à son meilleur niveau. J’avais déjà gagné deux fois le titre de championne de Polynésie en 2e série, mais c’était il y a plusieurs années avant que je ne coupe avec le tennis pour raison de grossesses. J’ai beaucoup travaillé pour revenir à mon meilleur niveau et je me sens encore meilleure physiquement et mentalement que par le passé. Après mon succès à Excelsior, je gagne le Championnat de Polynésie et je pense que je suis en bonne position pour intégrer la sélection pour les Jeux du Pacifique. Mais je ne m’emballe pas car ce sera à la commission de sélection de décider.”



La sociétaire de Phénix pourrait réaliser un doublé puisqu’elle disputera aussi la finale 3e série face à Maria Josée Sotomayor. Notons que Cindy Abert a déjà réalisé le doublé chez les dames en s’imposant en 4e série et en non-classés et que l’inusable Landry Lee Tham, demi-finaliste en 2e série, vainqueur en +35 ans et finaliste en +45 ans, peut aussi décrocher deux trophées aux Championnats de Polynésie.



Le tournoi de Fei Pi a débuté la semaine dernière et il sera marqué par la présence d’Antoine Voisin et Mehetia Boosie qui ont fait le déplacement des États-Unis pour notamment participer aux Oceania programmés à Tahiti 6 au 11 juillet avec la présence d’une dizaine de pays. Ils seront également en lice du 13 au 19 juillet avec tous les présélectionnés tahitiens hommes et femmes pour participer à un tournoi qui sera peut-être décisif pour déterminer les sélections du Fenua pour les Jeux du Pacifique 2027.



Patrice Bastian

Les finales



Dames

- 2e série : Mayka Zima (Phe) bat Mihivai Dexter Hargous (Exc) 6-1, 6-0

- 3e série : Mayka Zima (Phe)-Maria José Sotyomayor (Phe) à jouer

- 4e série : Cindy Abert (Pir) bat Aude Nesa (Phe) 6-1, 6-1

- Non-classées : Cindy Abert (Pir) poule unique

- +40 ans : Maria José Sotomayor (Phe) bat Vaitiare Gaillard (Dra) wo



Messieurs

- 2e série : Noah Ah Kim Win Chin (Dra) bat Heimanarii Lai San (Cho) 6-2, 6-4

- 4e série : Keanu Loux (Dra) bat Jerome Suire (Exc) 6-4, 6-2

- Non-classés : Gatien Thurotte (Phe) bat Taiamana Janicaud (Cho) 7-6, 6-1

- +35 ans 3e/2e série : Landry Lee Tham (Cho) bat David Pascal (Phe) 6-1, 6-3

- +35 ans NC/4e série : Loïc Gardien (Phe) bat Jason Mongobardi (FP) 5-7, 6-2, 6-4

- +45 ans NC/4e série : Steve Pito (Phe) bat David Molina (Dra) 6-7, 6-4, 10-8

- +70 ans : Francis Queyron (Cho) bat Régis d’Espalungue (Phe) 7-6, 6-1



NB : Reste en jeu les tableaux 3e série, +45 et +55 ans messieurs.





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 25 Mai 2026 à 16:53 | Lu 377 fois



