

Temaru tente d’imposer Tevaiti Pomare à Pirae

Tahiti, le 22 septembre 2025 - Disparu d’un échiquier politique où il n’est pas parvenu à s’imposer comme ministre de l’Économie, Tevaiti Pomare tente un retour à l’occasion des municipales à Pirae. Sa candidature, souhaitée par Oscar Temaru, a été accueillie assez froidement par les militants de la commune.





Déjà pourvue de deux listes à venir de sensibilités politiques assez proches avec la probable candidature d’Édouard Fritch à sa succession et celle d’Abel Temarii, le Tavini pourrait à son tour avoir deux listes concurrentes à la mairie de Pirae pour les prochaines municipales.



En cause : la volonté de la part d’Oscar Temaru de rajeunir les candidats dans ces élections. Un comble pour le maire indéboulonnable de Faa’a qui fêtera prochainement ses 81 ans. Ainsi a-t-il décidé d’imposer l’ancien ministre de l’Économie, Tevaiti Pomare, comme tête de liste aux prochaines municipales. Une candidature qui déplaît fortement sur la commune alors que Thilda Garbutt-Harehoe, candidate depuis 2017, a déjà commencé à constituer sa liste, qu’elle dirigera bien entendu.



“C’est un coucou qui veut faire son nid dans celui des autres”, nous expliquait un militant de Pirae lundi.



Bien décidée à mener une liste d’ouverture, selon nos informations, Thilda Garbutt-Harehoe aurait proposé d’incorporer le jeune Tevaiti Pomare avec l’opportunité de contribuer à son premier combat électoral. Mais Oscar Temaru semble bien décidé à imposer l’ancien ministre comme tête de liste. “Puisque c’est comme ça, libre à lui de faire sa liste et de la conduire”, nous expliquait lundi Thilda Garbutt-Harehoe.



Samedi, Tevaiti Pomare aurait fait un appel sur les ondes de Te reo o tefana pour provoquer une réunion d’urgence à la permanence du parti à Pirae. Résultat des courses, moins d’une vingtaine de personnes dont deux, seulement, électeurs inscrits à Pirae. “Il a donné sa profession de foi, on voit bien qu’il ne connaît rien à Pirae et à cette élection”, nous a confié un des participants. “Au lieu de faire ses armes, de partir d’en bas, humblement, il tente de s’imposer sans connaissance du terrain. Tout ce qu’il cherche, c’est la tête de liste. Pas pour faire gagner cette liste, mais pour s’assurer une place éligible au conseil municipal.”



À mesure que les élections approchent, les appétits commencent à s’aiguiser pour ces élections qui vont inévitablement provoquer des aigreurs d’estomac au sein des partis qui vont devoir trancher sur leurs têtes de listes.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 22 Septembre 2025 à 16:22 | Lu 4027 fois



