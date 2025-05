Temanava Domingo, miss Tahiti 2024 : “Il s’est passé tellement de choses en un an”

Tahiti, le 19 mai 2025 - Alors qu’elle s’apprête à passer le relais à une nouvelle Miss Tahiti, Temanava Domingo a reçu Tahiti Infos dans l’enceinte de la Maison de la culture pour revenir avec nous sur cette année d’une aventure pas comme les autres. Entretien.





Les deux derniers mois d’un sacre, comment se vivent-ils ?

“Ça se passe plutôt bien. C’est vite passé mais j’ai aussi profité de chaque instant. Je me sens vraiment reconnaissante. Bien sûr, il y a déjà un peu de nostalgie qui se profile, c’est normal, mais il y a aussi plein de belles choses qui m’attendent donc je suis plutôt sereine.”



Ces belles choses, peux-tu nous les dévoiler ?

“J’ai des projets qui murissent depuis un petit moment et qui vont prendre vie cette année. J’ai lancé mes ateliers de confiance en soi et de défilé pour les femmes. Un des ateliers s’appelle ‘Oser se révéler’ C’est ce que j’avais comme message en me présentant à Miss Tahiti. Pour moi, c’est l’opportunité de transmettre toutes ces clefs et mon expérience aux femmes pour qu’elles puissent à leur tour se révéler et s’affirmer. D’autres projets arrivent aussi autour de la cosmétique avec le laboratoire de Papara. C’est en construction et je vous révélerai ça plus tard. Miss Tahiti m’a aidé à faire de nouvelles rencontres donc j’imagine que de beaux projets vont aussi pouvoir se réaliser avec ces dernières.”



L’idée est de continuer la vie de Miss, de la partager, mais sans l’écharpe.

“Exactement. Je couronnerai une autre jeune femme, mais je garde quand même ma couronne. Je reste Miss Tahiti et je suis disponible pour mettre en lumière des associations, pour créer des projets… Faire quelque chose de sympa en somme.”



Ton élection, c’était hier ou c’était il y a un an ?

“Tout en même temps [rires]. Il s’est passé tellement de choses en un an, de Miss Tahiti à Miss France. Il y a plein d’événements forts qui ont eu lieu cette année. Mais j’ai aussi l’impression que c’était hier parce que c’est quelque chose d’incroyable qui arrive et le rêve se vit tous les jours.”



Miss Tahiti, c’est un job à temps plein ?

“Oui. Être Miss Tahiti, c’est être disponible pour aller à la rencontre des Polynésiens. Ça demande à être présente et c’est justement ce que je voulais. Je voulais en profiter pleinement, faire des rencontres, découvrir d’autres îles. Dans cet emploi du temps bien chargé, on fait comme on peut parce qu’on a aussi notre vie personnelle, mais on s’adapte.”



Cet agenda va se vider et tu vas le remplir tout de suite, ou tu t’accordes une pause ?

“On verra bien, mais je compte quand même prendre un peu de temps après l’élection de la nouvelle miss pour me retrouver. Mais pas trop quand même parce que mes projets vont être lancés en juillet donc il faudra être disponible. J’utiliserai juste mon temps différemment. J’ai appris à m’organiser et je vais pouvoir me réaliser en tant que Temanava.”



Tu fais partie du comité cette année ?

“Je suis la Miss en titre donc il est évident que je vais accompagner la promotion de cette année. J’aimerai pouvoir conserver ce rôle de coach dans le comité après parce que cela me tient à cœur de conseiller les filles, de les accompagner, d’être là pour elles.”



Une Miss Tahiti qui s’apprête à transmettre son écharpe peut-elle avoir une favorite dans la nouvelle promotion ?

“Il faudrait poser la question aux autres Miss Tahiti pour avoir leur ressenti [rires]. De mon côté, j’ai une approche complètement différente. J’ai vécu Miss France. J’ai vécu Miss Tahiti donc je sais ce que c’est. Mais en même temps, je me laisse surprendre parce que l’aventure peut être révélatrice. Des filles peuvent être complètement métamorphosées à la fin des trois mois préparatifs pour l’élection. Elles peuvent éclore. Je ne donne pas de pronostic. Je me laisse surprendre jusqu’au couronnement.”



Le meilleur souvenir que tu conserves de cette année avec l’écharpe ?

[Longue réflexion] “Le soir du couronnement. Quand on a annoncé mon nom, c’était incroyable. Mais il y a aussi les rencontres. J’adore ça. Je suis curieuse, et j’ai eu la chance de faire beaucoup de rencontres et c’était le plus beau cadeau. L’affection des Polynésiens est telle. Ils m’ont soutenu tout au long de l’année. Je suis très reconnaissante de ce lien qui lie Miss Tahiti avec cette population.”