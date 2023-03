Temae, la Tapura se demande “pour qui roule Nicole Sanquer” ?

Tahiti, le 14 mars 2023 – Dans un communiqué, le Tapura huiraatira a répondu aux dernières questions de la représentante A Here ia Porinetia , Nicole Sanquer, au sujet du projet de rachat de la parcelle de Temae par le Pays au groupe Wane. Elle jetai t un doute “sur les réelles motivations de la politique d'acquisition foncière menée par le Pays”. Le parti rouge et blanc se demande lui “pour qui roule Nicole Sanquer”.



Au tour du Tapura huiraatira, de s'exprimer sur l'affaire du projet de rachat du Pays de la parcelle du domaine Enany à Temae au groupe Wane. Le parti de la majorité a, dans un communiqué, répondu aux dernières accusations de la représentante A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer, qui jetait un doute “sur les réelles motivations de la politique d'acquisition foncière menée par le Pays”. Le parti rouge et blanc se demande lui “pour qui roule Nicole Sanquer” tout en déclarant que le gouvernement avait bien “entendu la population de Moorea”. Il regrette un “acharnement” sur un “investisseur local reconnu”. Le Tapura a également expliqué que la parcelle, qui se situe dans une zone marécageuse, sera assainie et protégée des inondations. Le nouvel accès lui se fera “depuis la route de l'aérogare” et sera “sécurisé, protégé et répondant aux normes en matière de sécurité routière” contrairement à l'ancien chemin. Les rouges et blancs assurent qu'il participera au “désenclavement” des habitants du motu Temae. Concernant le sujet de droits de préemption que le Pays aurait pu appliquer selon Nicole Sanquer, le Tapura réaffirme qu'il n'aurait pas pu être appliqué. “Le droit de préemption n'est pas un hold-up légal contrairement à ce qu'elle veut faire croire” souligne le parti qui accuse également la représentante A Here ia Porinetia de vouloir “semer la confusion et la zizanie pour polémiquer, sans se préoccuper du sort et de la volonté des populations concernées”.