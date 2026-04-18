

Teiva Tetahio confirme sur la 2e étape

Tahiti, le 4 mai 2026 - Pour sa deuxième étape, le Tahiti Open Tour faisait son retour ce week-end sur la vague de Taharu’u, à Papara. Du beau monde à l’eau pour une compétition qui rassemble toujours autant. Entre bodyboard, longboard et surf, les jeunes et les plus expérimentés se sont confrontés pour un spectacle intense. Teiva Tetahio, le champion en titre en surf Open, continue sur sa lancée et enchaîne après sa victoire lors de la première étape. La jeune Miliani Simon s’impose en surf Open femmes.



Le championnat tahitien de surf, bodyboard et longboard est de retour. Après les jeunes le week-end dernier, place aux Open. Catégorie réservée aux plus de 18 ans, les Open intègrent aussi les meilleurs jeunes de la saison dernière. “On permet aux quatre premiers du championnat juniors, filles et garçons, de participer à l’Open Tour pour qu’ils puissent continuer de progresser et prendre de l’expérience. Ce sont des jeunes que l’on connaît, que l’on suit depuis longtemps et qui vont sûrement représenter le pays dans les différentes compétitions internationales, en individuel ou en équipe”, expliquait Kevin Bourez, cadre technique de la Fédération tahitienne de surf (FTS), lors de la première journée.



Une initiative positive pour tous les participants à ce championnat, qui permet une concurrence élevée et donc la nécessité de hausser son niveau de surf pour performer. Et les séries proposées vendredi, samedi et dimanche ont montré que cette formule fonctionne. De vrais duels intenses sur le spot de Taharu’u à Papara dans des conditions pas toujours faciles, mais avec des vagues de qualité. Dès vendredi matin, les heats se sont enchaînés. Démarrant avec le surf Open hommes puis le bodyboard hommes, la première journée a offert des oppositions remarquées, comme celle des deux frères Bourez, Michel et Kevin, qui a vu la victoire de l’aîné avec 0,07 point d’écart. Très serré.



Le samedi voyait l’entrée en lice du longboard hommes et du bodyboard femmes, ainsi que les premières phases finales en bodyboard hommes et en surf Open. Les surfeurs ont livré de belles batailles, qui ont vu la vieille garde dominer, avec des victoires dans leurs heats respectifs de Steven Pierson ou encore Michel Bourez. Mais la jeune garde ne se laissait pas faire : Liam Sham Koua, encore cadet, et Teiva Tetahio, tout juste 23 ans, se qualifiaient pour les demi-finales. En bodyboard, le vainqueur de la coupe 2025 James Omitai, et Dayven Faua, leader du championnat 2026 après sa victoire lors de la première étape, faisaient office de favoris et passaient leurs tours avec maîtrise et détermination.



Des finales de haut niveau



Dimanche, troisième et dernier jour de ce long week-end de compétition, c’était au tour des surfeuses et des longboardeuses de se mettre à l’eau. Très vite, les favorites se mettaient en avant. Les jeunes surfeuses autorisées à participer à l’Open Tour se sont démarquées, comme lors de la première journée. Raipoe Chapelier, Miliani Simon et Mikiliani Pinson, les trois leaders, passaient leur tour en compagnie de l’invitée de marque Kiara Goold. Les quatre jeunes femmes se retrouvaient en finale, et c’est Miliani Simon qui s’imposait dans un heat très serré. En longboard, la surprise venait de Vaimiti Teiefitu. De retour à la compétition, elle s’imposait face à Kahili Simon, en tête du championnat, et Naheitea Leboucher. Une belle victoire qui relance le championnat avant la dernière étape.



Chez les tane, les bodyboarders ont fait le spectacle. Avec deux nouvelles têtes en finale, Tuariki Bellais et Vaihau Moasen, face aux leaders James Omitai et Dayven Faua, l’expérience a parlé et c’est James Omitai qui monte sur la première marche du podium. Le suspense reste entier avant la dernière étape. Chez les femmes, Sarah Lamotte confirme sa suprématie et garde la tête du classement.



En longboard, pour sa première compétition dans cette discipline, c’est Toaura Haumani qui remporte cette étape. Après avoir performé dans tous les sports de glisse, il vient mettre tout son talent dans cette discipline et démontre qu’il est né pour la glisse.



En surf Open hommes, la finale a tenu toutes ses promesses. Au milieu des figures emblématiques du surf polynésien, le champion en titre et vainqueur de la première étape, Teiva Tetahio, n’a rien lâché et, dans un heat de haut niveau, a su tirer son épingle du jeu pour confirmer sa bonne forme. Il peut désormais espérer performer dans son nouveau projet d’intégrer les QS.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 4 Mai 2026 à 17:42 | Lu 289 fois



