

Tefana sur sa lancée

Tahiti, le 18 janvier 2026 - Tefana frappe fort pour le retour du championnat : les hommes d’Efrain Araneda ont dominé Pirae 5-0 et lancent parfaitement la phase de play-offs de la Ligue 1 Vini. Supérieurs dans l’impact, réalistes offensivement et impériaux dans les airs, les hommes de Faa’a ont livré une prestation pleine de maîtrise.



Après un mois de coupure, la Ligue 1 Vini retrouvait ses terrains et son intensité, ce week-end. Pour ce premier choc de la phase finale, vendredi soir, l’AS Pirae recevait l’AS Tefana avec l’ambition de confirmer sa première partie de saison impeccable. Dès les premières secondes, les jaunes tentaient d’imprimer le rythme : une première alerte côté droit mettait déjà la défense orange sous pression.



L’intensité, elle, était bien là. Les deux formations affichaient une énergie palpable, signe d’un réel désir de reprendre la compétition. Pirae obtenait même deux coups francs intéressants aux abords de la surface, sans parvenir à concrétiser. Et comme souvent dans ces matchs serrés, le réalisme a fait la différence.



Un premier acte à sens unique



À la 15e minute, Tefana frappait le premier. Un corner tiré au second poteau par l’ancien Vénusien Tauhiti Keck qui trouvait le défenseur Tauhiki Bohl qui ajustait le gardien d’un coup de tête puissant (1-0).



Pirae tentait de réagir : Tearii Labaste se procurait une belle occasion sur un ballon aérien, mais sa tête finissait dans les gants du portier de Tefana. Dans la foulée, une reprise pour Tefana de Tuarii Rota, à l’entrée de la surface, frôlait le poteau.



À la 25e minute, les jaunes manquaient même de breaker lorsque Yanis Dim Etong, après une récupération haute, lançait parfaitement Honoura Maraetefau. Celui-ci frappait plein axe mais le gardien de Pirae repoussait l’échéance d’un bel arrêt réflexe.



Ce n’était que partie remise. Sur un coup franc excentré côté gauche, Maraetefau, encore lui, déposait le ballon sur la tête de Kamalani Bennett, encore au second poteau, pour le but du 2-0 à la demi-heure de jeu. Le duo allait de nouveau faire parler de lui deux minutes plus tard : Bennett obtenait un penalty, transformé par Maraetefau malgré un gardien parti du bon côté (3-0).



Les orange accusaient le coup, débordés dans les airs et dans la vitesse d’exécution. À la mi-temps, Le score restait inchangé. Un premier acte largement dominé par Tefana, tandis que Pirae allait devoir trouver des solutions pour pouvoir revenir.



Le break définitif dès la reprise



Le retour des vestiaires ne changeait rien à la physionomie du match. Au contraire : Tefana enfonçait le clou et le duo Maraetefau-Bennett frappait encore. Sur une action parfaitement construite, le jeune ailier ajustait le gardien pour le 4-0, scellant pratiquement le résultat dès la 48e minute.



Comme si cela ne suffisait pas, Pirae se retrouvait réduit à dix après l’expulsion de son capitaine pour un second avertissement. Une sanction qui compliquait encore la tâche des orange, déjà en grande difficulté.



Pourtant, ils ne renonçaient pas. Labaste obligeait le gardien de Tefana à une superbe claquette pour préserver sa cage inviolée. Quelques minutes plus tard, la reprise de Sandro Tau passait juste au-dessus de la transversale, preuve que Pirae tentait malgré tout de sauver l’honneur.



Un final maîtrisé et un message envoyé



Les minutes défilaient, et si quelques actions de part et d’autre animaient encore la rencontre, le suspense s’était depuis longtemps envolé. Tefana gérait tranquillement sa fin de match, Pirae espérait au moins réduire l’écart, mais rien n’y faisait.



Et c’est finalement un entrant qui venait clore la soirée : Rainui Tze-Yu, fraîchement lancé, profitait d’un ballon mal repoussé pour inscrire le 5-0 et sceller définitivement cette victoire nette.



Tefana se positionne en favori



Ce succès large confirme le statut de Tefana, déjà impressionnant durant la première phase. Solide, inspirée et redoutablement efficace devant le but, la jeune garde jaune démarre ces play-offs avec confiance et détermination.



“Cela fait deux semaines que nous avons repris et on sent vraiment une implication des joueurs qui n’a pas changé malgré la trêve. Ce sont des jeunes joueurs et c’est vrai qu’au début de saison, nous ne nous attendions pas à être à cette place. Nous avons pris confiance au fil des matchs et les garçons prennent énormément de plaisir sur le terrain. On verra où ça nous mènera mais ce qui est sûr, c’est que le groupe a envie d’aller le plus loin possible”, expliquait Efrain Araneda, le coach de Tefana, à l’issue du match.



Du côté de Pirae, la déception était forcément de mise mais l’entraîneur Vatea Terai connaît bien le football et sait que la saison vient juste de commencer : “On est déçus, c’est normal. On a été refroidis par les deux premiers buts et on n’a pas réussi à se remettre dans le match. Même si en deuxième mi-temps, nous avons eu les occasions pour réduire le score, Tefana était supérieur ce soir. Mais la saison est longue et rien n’est joué. On va continuer à travailler pour être prêts dès la semaine prochaine.”



Dans les autres matchs de ces play-offs, l’AS Vénus a concédé le nul 3-3 à domicile face à Tamarii Punaruu tandis que Mira s’est imposé 2-1 face à la sélection des -19 ans, nouvelle venue dans cette compétition.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 18 Janvier 2026 à 13:55 | Lu 349 fois



