Tefana s'impose face à l'Olympic Mahina et prive JT des playoffs

Un week-end pascal de folie en Ligue 1. A l'aube de la 13ème journée de championnat, trois tickets étaient encore en jeu pour les playoffs avec cinq équipes encore en course : l'AS Central, l'AS Tiare Tahiti, l'AS Manu Ura, l'AS Tefana et l'AS JT. Central, Tiare Tahiti avaient valider leur place grâce à leur succès respectif face à l'AS Mataiea et le club de Moorea avait dominé son rival de Paea dans une confrontation directe.Le dernier ticket se jouait donc entre JT et Tefana. Les blancs de Pirae à la suite de leur victoire face à l'AS Arue, samedi, était provisoirement installé à septième place du classement, mais restait toujours à portée des jaunes et verts de Faa'a qui comptaient un match en retard à disputer, lundi, face à l'AS Olympic Mahina.Un match à priori largement à la portée de Moana Pito et de ses camarades. Si ces derniers ont en effet dominé la première période en marquant deux buts grâce à Manutea Taae et Teddy O'Connor, les 45 dernières minutes ont été plus laborieuses pour Tefana. Les joueurs de Mahina ont en effet mis une grosse pression sur les cages jaunes et vertes, mais ont manqué de réussite dans le dernier geste. Tefana a empoché les quatre points de la victoire, lui permettant de coiffer au poteau son rival JT.