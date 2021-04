Central et Tiare Tahiti vers les playoffs

Tahiti, le 3 avril 2021 – Grâce à sa victoire, vendredi, face à l'AS Manu Ura sur le score de 6 buts à 1, l'AS Tiare Tahiti est assuré de terminer à la sixième place du classement, synonyme donc de playoffs. L'AS Central, vainqueur de son côté de l'AS Mataiea (4-3) a également validé son ticket pour les phases finales du championnat. Une place reste encore en jeu pour les playoffs. Elle se jouera entre l'AS JT et l'AS Tefana.



A l'aube de la 13ème journée de Ligue 1, trois tickets étaient encore en jeu pour les playoffs avec cinq équipes encore en course : l'AS Central, l'AS Tiare Tahiti, l'AS Manu Ura, l'AS Tefana et l'AS JT. On commence avec Central, cinquième au classement et qui était opposé, jeudi, à l'AS Mataiea.



La victoire était évidemment impérative pour les hommes de Mikael Lenoir pour s'éviter toute mauvaise surprise. Les rouge et noir étaient pourtant menés à la mi-temps, surpris dès l'entame de match par un but de Heimaru Terorotua. Il a fallu attendre la deuxième période pour avoir une réaction des joueurs de Tipaerui. Et quelle réaction. Ces derniers ont en effet inscrit pas moins de quatre buts au cours des 45 dernières minutes de jeu. Malgré un sursaut d'orgueil de Mataiea dans ultimes instants de la rencontre, Central l'a emporté sur le score de 4-3.



Un sixième succès cette saison qui a donc permis au club de la capitale de s'assurer définitivement sa cinquième place au classement de la Ligue 1 et donc un ticket pour les playoffs. A noter que Central doit disputer, lundi, un match en retard face à l'AS Vénus. Une rencontre qui n'aura pas une grande incidence sur le classement des deux formations.



Tiare Tahiti prive Manu Ura de playoffs



On continue dans cette lutte pour les phases finales du championnat, avec une confrontation directe entre Tiare Tahiti, sixième, et Manu Ura, septième. Les deux équipes avaient rendez-vous, vendredi, au stade Pater. Les Verts de Moorea pouvaient se contenter d'un match nul, au vu de la différence de but qui leur était largement favorable par rapport à leur adversaire. Mais les coéquipiers de Manarii Porlier n'ont pas joué petit bras et se sont imposés sur le score fleuve de 6-1. Le capitaine Porlier a nouvelle fois porté son équipe en inscrivant trois buts au cours la rencontre et pour envoyer son club en phase finale du championnat.



JT encore en course, Tefana le match de la dernière chance lundi



Même si Manu Ura a été défait par Tiare Tahiti, les mauves de Paea conservaient encore un infime espoir de qualification et devaient prier pour des revers de Tefana et de JT. Si le club de Faa'a a été battu, jeudi, sur sa pelouse de Puurai par l'AS Dragon (4-5), les hommes de Sébastien Labayen, qui comptent un match en retard, auront encore une cartouche, lundi, face à l'AS Olympic Mahina.



La victoire sera impérative pour Tefana, car JT a dominé, vendredi, l'AS Arue sur le score de 2-1 à l'issue d'une rencontre qui a vu l’exclusion de trois joueurs (deux pour JT et un pour Arue). Le club de Pirae compte donc 28 points compteur (contre 25 pour Tefana) et occupe provisoirement la septième place de Ligue 1, synonyme de dernier ticket pour les playoffs. Ce succès de JT a donc éliminé définitivement Manu Ura de la course.



A noter par ailleurs que dans le choc de cette 13ème journée de Ligue 1, l'AS Vénus, troisième, a dominé l'AS Pueu, quatrième, sur le score de 3-1. Et que le leader l'AS Pirae n'a pas fait de détail face à l'Olympic Mahina avec une victoire net et sans bavure (10-0).