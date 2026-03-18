

Tefana renverse Punaruu et reste en course

Tahiti, le 12 avril 2026 - Mené à la pause sur son terrain, l’AS Tefana a su renverser l’AS Tamarii Punaruu (5-1) ce vendredi, lors de la 10e journée des play-offs. Une victoire capitale dans la course au titre qui permet à Tefana de prendre la deuxième place alors que Mira, grâce à sa victoire contre Vénus, garde la tête du championnat.



À six journées du terme des play-offs 2025-2026, chaque match pèse désormais lourd dans la balance. Après la victoire de Pirae mardi, l’AS Tefana n’avait plus le choix : il fallait s’imposer à domicile face à l’AS Tamarii Punaruu pour rester dans le sillage des leaders. Troisièmes au coup d’envoi, à un point de Pirae et deux de Mira, les joueurs d’Efrain Araneda savaient qu’un faux pas pourrait compromettre leurs ambitions de titre. En face, Punaruu, quatrième avec un retard conséquent, gardait un mince espoir mathématique.



Et pourtant, vendredi, ce sont bien les visiteurs qui frappent les premiers. Malgré une entame globalement à l’avantage de Tefana, c’est Gary Rochette, le milieu de terrain de Punaruu, qui ouvre le score dès la 10e minute sur un coup franc somptueux, expédié dans la lucarne opposée depuis plus de 30 mètres côté gauche (0-1). Un véritable bijou qui lance la rencontre. Tefana tente immédiatement de réagir. Iliwai Tahimanahau Resopariwo, très actif sur son couloir gauche, se signale par une percée dangereuse, obligeant le gardien adverse à une sortie autoritaire dans ses pieds. Quelques minutes plus tard, c’est Tauhiti Keck qui sollicite Manamana Faatomo, le portier de Punaruu, auteur d’une belle parade sur une frappe à l’entrée de la surface.



Malgré une domination territoriale et plusieurs situations intéressantes, les locaux butent sur une défense solide et un gardien inspiré. Punaruu, bien en place et agressif dans les duels, parvient à contenir les assauts. Les visiteurs se contentent de gérer leur avantage, sans se montrer réellement dangereux, si ce n’est sur un coup franc en fin de première période.



À la pause, Punaruu mène 1-0. Tefana peut nourrir des regrets au vu de ses occasions, mais rien n’est encore joué.



Le tournant du match en seconde période



Au retour des vestiaires, contre toute attente, Punaruu affiche un visage plus ambitieux. Les hommes de Raimana Bu Luc sortent de leur bloc et tentent de faire le break. Ils croient même y parvenir, mais un but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Ce réveil va toutefois servir d’électrochoc à Tefana. À la 53e minute, après un excellent travail du capitaine Honoura Maraetefau sur le flanc gauche, Kamalani Bennett égalise de la tête (1-1). Le match est relancé.



La rencontre bascule peu après. Sur un tacle jugé trop engagé, un joueur de Punaruu est expulsé, laissant son équipe à dix pour la fin du match. Un tournant décisif. En supériorité numérique, Tefana prend alors totalement le contrôle. Les vagues jaune et vert se multiplient et finissent par payer. À la 65e minute, Maraetefau, cette fois-ci buteur, donne l’avantage aux siens en trompant le gardien adverse (2-1). Punaruu plie sous la pression. Douze minutes plus tard, c’est Tauhiti Keck qui inscrit un superbe coup franc du pied gauche pour faire le break (3-1). Le match semble alors plié.



Dans le dernier quart d’heure, Tefana continue d’appuyer. Une frappe de Keck vient même s’écraser sur la transversale. Puis, sur penalty, le capitaine Maraetefau inscrit un doublé qui scelle définitivement le sort de la rencontre en trouvant le petit filet (4-1). Et comme un symbole de cette domination totale en fin de match, Kitin Maro vient alourdir le score cinq minutes plus tard (5-1).



Grâce à ce succès net et sans appel, Tefana confirme ses ambitions et reste pleinement engagé dans la course au titre. Une victoire construite en deux temps, avec une réaction d’orgueil puis une maîtrise totale après l’expulsion adverse.



“Les garçons ont fait preuve de caractère ce soir. On savait qu’ils avaient de bons tireurs de coup franc et ce but nous a cueilli a froid. Mais on n’a pas lâché et même si on n’a pas eu de réussite en première mi-temps, on a su être patient car on avait confiance en notre jeu. On sait que nous n’avions le droit a aucun faux pas car Mira mène ces play-offs et Pirae revient très fort depuis le début de l’année. C’était primordial de gagner ce soir et malgré des absents, le groupe a répondu présent”, déclarait le coach Efrain Araneda à l’issue de la rencontre.



Pour Punaruu, la marche était trop haute. Et si tout reste mathématiquement possible, leurs espoirs de titre semblent désormais très compromis. “Le titre s’éloigne mais nous allons rester concentrés jusqu’à la fin car le plus important, c’est d’être performant à chaque rencontre. On arrive à scorer très vite et à conserver cet avantage jusqu’à la mi-temps. Malheureusement, ce fait de match (le carton rouge, NDLR) fait basculer la rencontre. C’était déjà difficile à égalité numérique face à cette équipe, alors avec un joueur de moins, on n’a pas pu rivaliser. Nous avions beaucoup de jeunes aujourd’hui et c’est une satisfaction de les voir évoluer à ce niveau car ils sont l’avenir du club et il faut qu’ils jouent ce genre de match pour progresser”, confiait l’entraîneur de Tamarii Punaruu, Raimana Bu Luc.



Cette dixième journée avait débuté mardi soir avec la victoire de Pirae 6 à 0 face à la sélection U19. Elle s’est clôturée samedi après-midi avec la victoire de Mira sur Vénus, 5 à 2.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 12 Avril 2026 à 16:05 | Lu 291 fois



