Tefana fête son titre en écrasant Dragon

Tahiti, 18 juin 2023 – La 10e et dernière journée des playoffs, samedi, ne comportait pas de suspense quant à l’identité du champion de Ligue 1, Tefana étant sacré depuis le mardi précédent suite à la décision de la Fédération tahitienne de football de donner match perdu à Pirae qui avait aligné deux joueurs suspendus contre Punaruu le 6 mai dernier. Tefana a néanmoins mis un point d’honneur à s’imposer largement (5-0) à domicile contre Dragon. Pirae a aussi bouclé son parcours victorieusement en s’imposant (6-3) à Afareaitu face à Temanava de même que Vénus vainqueur 3-1 de Punaruu à Mahina.



Le cycle de l’AS Pirae sacré champion de Ligue 1 lors des trois dernières saisons a pris fin samedi, l’AS Tefana lui succédant au palmarès. Ce n’était pas forcément envisagé à l’issue de la première phase du championnat survolée par Dragon auteur de onze succès pour autant de matches joués, Tefana terminant quatrième de cette première phase devancée également par Vénus et Pirae. Mais l’équipe de Sébastien Labayen est montée en régime lors des playoffs au contraire de celle de Dragon qui n’a pas su tenir son rythme de début de saison.



Et cette trajectoire inverse s’est largement confirmée samedi au stade Louis Ganivet de Puurai où Tefana a nettement battu Dragon sans même avoir à forcer son talent. Déjà assurés du sacre même en cas de défaite samedi couplée à une victoire de Punaruu face à Vénus car Tefana disposait de l’avantage du goal-average particulier sur Punaruu, la seule équipe qui pouvait mathématiquement revenir à sa hauteur lors de la dernière journée des playoffs, les jaunes ont tout de même entamé leur rencontre face à Dragon pied au plancher. Et dès la deuxième minute, Farearii Tuteina ouvrait le score (1-0) en faveur de Tefana qui dominait les débats pendant un bon quart d’heure. Puis la rencontre s'est rééquilibrée territorialement et dans la possession du ballon mais sur un rythme pianissimo compte tenu du manque d’enjeu et d’une forte chaleur. Dragon a manqué de réalisme dans la dernière passe et la finition y compris Roonui Tinirauarii le meilleur buteur de Ligue 1 qui termine tout de même la saison avec 45 buts à son compteur.



"Ce titre valorise notre travail entamé depuis trois ans"



Dragon a continué à vendanger en deuxième période, ce qui ne sera pas le cas de Tefana qui allait alourdir la marque par Farearii Tuteina (53è), Teiki Ah Sam (77è et 84è) et Kevin Osei (89è). Vainqueur 5-0, Tefana justifiait son titre de champion sept ans après le précédent acquis en 2016, son entraîneur Sébastien Labayen triple champion en tant que joueur avec Tefana et désormais en tant qu’entraîneur analysant la riche saison de son équipe : ’’Ce titre valorise notre travail entamé depuis trois ans et qui avait pour objectif de ramener Tefana au sommet du football tahitien. C’est chose faite mais on ne compte pas s’arrêter là et on a l’ambition de jouer maintenant les premiers rôles du football océanien. J’ai savouré mes titres en tant que joueur et je savoure ceux acquis en tant qu’entraîneur mais en totale communion avec mes joueurs car ce sont eux qui étaient au centre de notre projet. Et puis ce titre récompense la qualité de notre jeu cette saison’’.



Pirae et vénus clôturent aussi victorieusement



Pas d’enjeu non plus du côté de Afareaitu où Pirae était en déplacement pour y rencontrer Temanava. Malgré probablement une grosse déception d’avoir perdu le titre sur tapis vert (la décision de la FTF nous semble logique et indiscutable), Pirae a joué le jeu samedi et proposé une rencontre animée et à rebondissement au public de Moorea. Pirae a toujours mené au score grâce à des buts de Nick Tauotaha (26è), Tehotu Gitton (58è, 63è, 81è, 92è) auteur d’un quadruplé et Ariiura Labaste (84è), mais Temanava a ménagé le suspense par des buts de Rainui Tze-Yu (39è et 82è et Yann Vivi (77è) en revenant à 4-3 avant de céder 6-3 en fin de rencontre.



Du côté de Mahina à la même heure (les trois rencontres du jour ont été jouées à 14 heures), Roonui Tehau a signé un triplé (14è, 17è et 61è) pour offrir la victoire à Vénus, Garry Rochette adoucissant la note (72è) pour Punaruu.



Le championnat de Ligue 1 a donc rendu son verdict, place maintenant à la Coupe de Polynésie et les quarts de finale qui auront lieu le week-end prochain. Tefana peut viser le doublé cette saison, mais nul doute que les jaunes devront compter avec un Pirae revanchard, Punauu et Vénus ayant aussi un coup à jouer. Ce n’est pas le cas de Dragon éliminé en 8è de finale et qui aura décidément vécu une deuxième partie de saison catastrophique.

Résultats et classement A Mahina : Vénus-Punaruu 3-1

A Louis Ganivet : Tefana-Dragon 5-0

A Afareaitu : Temanava-Pirae 3-6



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 18 Juin 2023