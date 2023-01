Tefana et Pirae passent entre les gouttes

Tahiti, le 15 janvier 2022 - Une petite journée de Ligue 1 ce week-end avec seulement deux matchs joués. Dans le choc du haut de tableau, Tefana s'est imposé, vendredi, sur sa pelouse de Puurai face à Vénus sur le score de 1-0 grâce à un but de Tauatua Lucas. Et dans l'autre rencontre du week-end, Pirae n'a pas fait de détails face à Pueu avec un succès 7-0. Grâce à leur victoire respective, jaunes et orange font un petit rapproché au classement de la Ligue 1.



Un mois après la traditionnelle trêve de Noël, la Ligue 1 a repris ses droits ce week-end avec sa 9e journée. Sauf que la météo a quelque peu perturbé cette reprise car seulement deux matchs ont pu se jouer sur les pelouses du fenua. L'un deux a notamment proposé un choc entre Tefana, troisième du classement, qui recevait à Puurai l'actuel dauphin, Vénus. Et il semble que la trêve à fait du bien aux joueurs de Faa'a qui ont livré une belle prestation face à leurs rivaux de Mahina.



Les coéquipiers de Teaonui Tehau qui se sont montrés de leurs côtés très passifs sur quelques séquences. Illustration après le quart d'heure de jeu lorsque sur un coup-franc, Farearii Tuteina est oublié par la défense bleu. L'intéressé a d'abord placé une tête repoussée par la transversale avant d'enchainer dans la foulée par une demi-volée qui a fait mouche. Heureusement pour Vénus, l'attaquant jaune a été signalé en position de hors-jeu. Ce but refusé a alors galvanisé les protégés de Sébastien Labbayen beaucoup plus incisifs. Et à la 37e minute, Tauatua Lucas, sur une belle frappe des 20 mètres, a trompé Teave Teamotuaitau pour ouvrir logiquement la marque pour Tefana (1-0).



Au retour des vestiaires, Vatea Tehau procédait à quelques changements, avec notamment l'entrée en jeu de Terai Bremond, grand absent de la première partie de championnat. Si la formation de Mahina s’est montrée plus conquérante en milieu de terrain, elle a eu du mal à se procurer des occasions devant le but gardé par Moana Pito. Tefana de son côté a fait le dos rond et n'est pas passé loin de faire le break après l'heure de jeu suite à un coup-franc vicieux de Honoura Maraetefau. Les joueurs de Mahina se sont eux procurés leurs meilleures occasions dans le dernier quart d'heure avec d'abord une tête de Kevin Barbe. Dans les ultimes minutes, Teaonui Tehau a réclamé un pénalty après une main peu évidente d'un défenseur jaune, en vain. Score finale donc 1-0 pour Tefana qui consolide sa troisième place avec encore deux journées à jouer avant le début des play-offs. Pour Vénus, quasiment assuré aussi de disputer les play-offs, cette défaite n'a pas de grosses conséquences sur le plan comptable.



Pirae déroule face à Pueu



Dans l'autre rencontre de ce week-end, le triple champion en titre, Pirae, effectuait sa rentrée face à Pueu sur la pelouse du centre technique de la FTF. Les protégés de Raimoana Bennett, qui restaient sur une victoire 11-0 face à Excelsior avant la trêve, ont de nouveau déroulé, samedi, face à la formation de la Presqu'île. Un succès 7-0 des orange avec notamment des doublés pour Sandro Tau (31e et 41e) et Tamatoa Tetauira (52e et 87e). Une victoire qui permet à Pirae de valider sa place en play-offs.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 15 Janvier 2023 à 13:41 | Lu 144 fois