Tefana déroule face à JT, Pirae signe son premier succès contre Taiarapu

Tahiti, le 1er octobre 2023 - Le champion en titre, Tefana, a signé vendredi sur sa pelouse de Puurai un troisième succès en autant de rencontres. Nouvelle victime des joueurs de Faa'a : JT battu sur le score de 7-1. Pirae de son côté a remporté son premier match de la saison face au promu, le Taiarapu FC (4-2). À noter par ailleurs le sextuplé du meilleur buteur de Ligue 1, Roonui Tinirauarii, contre l'Olympic Mahina corrigé 6-1 par Dragon.



Le champion tient son rang. Trois matchs et autant de victoire pour l'AS Tefana qui a signé, vendredi, sur sa pelouse de Puurai un succès convainquant face à l'AS JT sur le score de 7-1. Une nouvelle prestation aboutie mis à part les quinze à vingt premières minutes de la rencontre où le promu a réussi à embêter la formation de Faa'a. Une bonne entame de match pour JT concrétisé notamment par deux frappes du capitaine Rainui Tze-Yu. Mais deux tentatives hors cadre.



Un petit retard à l'allumage donc pour les protégés de Sébastien Labayen mais qui se sont ensuite très bien rattrapés. Avant la demi-heure, François Mu s'échappait côté droit puis forçait le but contre son camp de Heimana Hatitio (1-0, 25e). Le rouleau compresseur Tefana s'est alors mis en route. Dans la foulée Tehotu Gitton, sur une belle frappe à l'entrée de la surface, faisait le break pour les jaunes et verts (2-0, 28e). Et juste avant la pause, l'expérimenté Jean-Claude Chang Koei Chang tuait déjà tout suspens dans le match (3-0, 40e). Au retour des vestiaires Viritua Tiaiho, Eddy Kaspard, Allen Mabia et Honoura Maraetefau donnaient un peu plus de relief à la victoire de Tefana. JT a néanmoins sauvé l'honneur en fin match grâce à Rainui Tze-Yu. Au classement Tefana est seul en tête avec 12 points au compteur.



Sandro Tau montre la voie à Pirae, Roonui Tinirauarii signe un sextuplé



Après leur déconvenue face à Tefana lors de la dernière journée, l'AS Pirae était particulièrement attendue. Les orange avaient rendez-vous vendredi au stade de Punaruu avec l'AS Taiarapu FC. Si la première mi-temps a été très aboutie pour Alvin Tehau et les siens, concrétisée notamment par des buts de Sandro Tau (1-0, 28e), Yohann Tihoni (2-0, 30e) et de nouveau Tau juste avant la mi-temps (3-0, 43e). La deuxième période a été plus compliquée pour Pirae. La formation de la Presqu'île, grâce à deux réalisations de Tutehau Tufariua (3-1, 69e puis 3-2, 80e), remettait la pression sur les orange. Mais Benoit Mathon finira par assurer un matelas de deux buts aux siens pour une victoire finale de Pirae sur le score de 4-2. Un premier succès étriqué, cette saison, pour l'ancien triple champion de Ligue 1.



Quant aux autres prétendants au titre de champion. L'AS Dragon s'est baladée face à l'AS Olympic Mahina. Le meilleur buteur de la dernière saison, Roonui Tinirauarii, s'est distingué en inscrivant un sextuplé au cours de la rencontre. Gilles Teauroa a marqué un but pour l'OM pour une victoire finale 6-1 de Dragon. Au classement la formation de Titioro, avec 10 points, reste à porter du leader Tefana.



Dans les autres matchs de cette 3e journée de Ligue 1. La jeune équipe de l'AS Vénus a disposé de l'AS Tamarii Punaruu sur le score de 1-0 grâce à un but de Tauhiti Keck. L'AS Pueu a signé pour sa part un beau succès face à l'AS Central Sport (2-1). Et l'AS Papenoo est allée chercher un match nul à Moorea face à Temanava (2-2).