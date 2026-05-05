

Tefana champion !

Tahiti, le 31 mai 2026 - Les vert et jaune concluent leur saison en beauté face à Tamarii Punaruu (4-0) avant de soulever officiellement le trophée de champion de Tahiti. Déjà assuré du titre depuis lundi grâce à son succès à huis clos face à Mira (5-0), Tefana voulait offrir à son public une dernière soirée de fête avant la remise officielle du trophée. Opposés vendredi soir à une formation de Tamarii Punaruu désireuse de confirmer sa belle quatrième place, les hommes de Efrain Araneda ont finalement fait respecter la hiérarchie en s’imposant largement (4-0) au stade Louis-Ganivet. Une victoire construite au fil d’une seconde période parfaitement maîtrisée.

L’ambiance était particulière ce vendredi soir à Louis-Ganivet. Si le titre était déjà acquis depuis le lundi de Pentecôte, décroché dans la discrétion d’un match à huis clos remporté 5-0 contre Mira, les supporters de Tefana avaient été invités à venir célébrer leurs champions avant la remise du trophée.



Avant les festivités, il restait néanmoins un dernier rendez-vous à honorer face à Tamarii Punaruu. Les deux équipes annonçaient rapidement leurs intentions en privilégiant un football offensif.



Dès les premières minutes, Tefana obtenait un coup franc dangereux. Viritua Tiaiho s’en chargeait et faisait passer un premier frisson dans les tribunes avec une tentative qui passait juste au-dessus de la barre transversale.



Tamarii Punaruu répondait immédiatement par l’intermédiaire de son duo offensif Manahei Lee - Rohan Tereroa. Ce dernier obligeait le portier de Tefana, Tokihi Tahutini, à une intervention décisive sur sa ligne pour préserver le score.



Malgré ces premières alertes, les deux formations peinaient ensuite à trouver leur rythme. Entre manque d’automatismes pour certains et fatigue de fin de saison pour d’autres, les occasions franches devenaient rares.



Tamarii Punaruu se procurait pourtant la meilleure opportunité de cette première période lorsque Rohan Tereroa se présentait face au gardien adverse. Une nouvelle fois, Tahutini remportait son duel avec autorité.



De son côté, Tefana faisait circuler le ballon avec maîtrise mais manquait de précision dans le dernier geste. Comme sur cette frappe du capitaine Kavai’ei Morgant qui passait tout près du cadre.



Au fil des minutes, les défenses prenaient clairement le dessus sur les attaques. Après un début de rencontre prometteur, le rythme retombait et les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).



Dim Etong débloque enfin la situation



Au retour des vestiaires, Tefana affichait un tout autre visage. Les champions prenaient rapidement le contrôle des opérations et multipliaient les offensives.



Yanis Dim Etong se mettait immédiatement en évidence en obligeant le gardien de Punaauia, Tehauranitua Pereitai, à réaliser une superbe parade.



Quelques minutes plus tard, l’attaquant de Tefana faisait encore parler sa vitesse côté droit. Après avoir éliminé son défenseur, il pénétrait dans la surface avant de centrer parfaitement pour Oguen Teanihi. Malheureusement pour les locaux, la reprise de ce dernier s’envolait au-dessus des buts.



Cette domination allait finalement être récompensée. Lancé dans son match, Dim Etong décochait une magnifique frappe du pied gauche qui allait se loger dans la lucarne opposée. Un geste de grande classe qui permettait à Tefana d’ouvrir le score (1-0).



Le match se débridait alors totalement. Viritua Tiaiho débordait sur son aile avant de trouver Teanihi dans la surface. Ce dernier remettait intelligemment pour Dim Etong qui laissait passer le ballon. Malheureusement, aucun partenaire n’avait suivi cette action pourtant remarquablement construite.



Un champion qui termine en démonstration



Tamarii Punaruu peinait à réagir face à la montée en puissance des champions. Tefana contrôlait désormais totalement les débats.



À la 65e minute, Yanis Dim Etong confirmait sa grande soirée. Profitant d’un espace dans l’axe, l’attaquant s’échappait seul avant de conclure d’un tir croisé imparable. Son doublé permettait à Tefana de faire le break (2-0).



Les joueurs de Raimana Bu Luc refusaient toutefois de baisser les bras. Eden Cadousteau tentait de relancer les siens avec un superbe lob qui battait le gardien mais venait malheureusement s’écraser sur la barre transversale.



Cette occasion manquée semblait définitivement sceller le sort de la rencontre. Tefana continuait de pousser et de faire souffrir la défense orange et vert.



Entré en jeu en seconde période, Honoura Maraetefau apportait beaucoup de fraîcheur sur son côté. Sur l’un de ses centres, Dim Etong se retrouvait encore en excellente position mais Pereitai réalisait un arrêt autoritaire pour empêcher le triplé.



Les occasions se multipliaient dans le dernier quart d’heure et les supporters sentaient que d’autres buts allaient arriver.



À la 88e minute, Viritua Tiaiho s’élevait plus haut que tout le monde pour placer une tête puissante au fond des filets et inscrire le troisième but de son équipe.



Une minute plus tard seulement, Honoura Maraetefau venait conclure la fête en marquant à son tour pour porter le score à 4-0.



Une saison couronnée de succès



Au coup de sifflet final, le stade Louis-Ganivet pouvait enfin laisser éclater sa joie. Déjà champion depuis quelques jours, Tefana a offert à ses supporters la victoire qu’ils attendaient pour accompagner la remise officielle du trophée.



Grâce à cette large victoire face à Tamarii Punaruu, les vert et jaune concluent leur saison de la plus belle des manières. Dominatrice dans le jeu, solide collectivement et exemplaire dans son état d’esprit tout au long de l’exercice, l’AS Tefana décroche un titre amplement mérité. “On est très content et très fier de cette équipe. On partait sur un nouveau projet en début de saison en se laissant trois ans pour voir ou cela allait nous mener. Et au fil des matchs, on a pris confiance, le groupe vivait très bien et ça se ressentait sur nos prestations. Je suis vraiment heureux de vivre ces moments avec les garçons et le public. On va profiter mais en gardant toujours dans le coin de notre tête la demi-finale de Coupe le 13 juin contre Pirae”, confiait Efrain Araneda, le coach de Tefana, grand artisan de ce succès.



Pour les joueurs, ce titre vient récompenser le travail de tout un groupe et l’investissement aux entraînements. “On a été sérieux toute l’année et ça paie. On est vraiment content d’avoir décroché le titre, mais on sait que ce n’est pas finit. Il nous reste la Coupe et on a encore envie de gagner”, souligne l’avant-centre de Tefana, Yanis Dim Etong.



Place donc aux festivités mais avec modération puisque la demi-finale de la Coupe se profile le 13 juin contre Pirae.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 31 Mai 2026 à 15:27 | Lu 335 fois



