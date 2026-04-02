

Tefana arrache la qualification au bout du suspense

Tahiti, le 18 avril 2026 - Football - Coupe de Polynésie - Au terme d’un quart de finale haletant, l’AS Tefana a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de Polynésie en venant à bout de l’AS Dragon (2-1 a.p.). Mené une grande partie de la rencontre, Tefana a renversé la situation dans les derniers instants puis en prolongation, au terme d’un match intense et indécis.



Dans cette affiche très attendue entre l’AS Tefana, deuxième des play-offs, et l’AS Dragon, leader dominateur des play-downs, tous les ingrédients étaient réunis, vendredi soir, pour un choc équilibré. Et les premières minutes n’ont pas déçu.



Ce sont d’ailleurs les joueurs de Dragon qui se montrent les plus entreprenants dès l’entame. Pressants, ils obtiennent rapidement deux corners et tentent leur chance de loin, mettant sous pression une équipe de Tefana encore en rodage. Les jaune et vert peinent à s’approcher de la surface adverse, mais vont pourtant se procurer la première véritable occasion.



À la 10e minute, Kamalani Bennett se retrouve seul face au gardien après une longue ouverture. Mais son tir manque de précision et termine dans les bras du portier. Un premier avertissement sans conséquence immédiate.



Peu à peu, Tefana trouve son rythme et pose davantage le pied sur le ballon. Mais Dragon répond avec détermination. Sur un centre précis, Makalu Xowi s’élève au-dessus de la défense, mais sa tête passe de peu au-dessus de la barre.



La rencontre s’équilibre, mais le réalisme se fait attendre. À la demi-heure de jeu, Yanis Dim Etong a une balle d’ouverture du score, idéalement servie en profondeur. Mais au moment de conclure, il s’emmêle les pinceaux. Dans la foulée, Tauhiti Keck tente sa chance à l’entrée de la surface : sa frappe s’écrase sur la transversale. La réussite fuit les hommes de Tefana, à l’image du coup franc de Keck qui frôle la lucarne sans trouver le cadre.



Dragon frappe au bon moment



Alors que Tefana pousse sans concrétiser, Dragon reste dangereux. Djanny Diarra oblige le gardien adverse à une belle parade sur une reprise. Et sur l’action suivante, les bleu et orange font preuve d’opportunisme. Makalu Xowi surgit dans la surface et ouvre le score à dix minutes de la pause (1-0).



Un coup dur pour Tefana, qui tente de réagir immédiatement. Mais malgré une nouvelle tentative de Keck trop croisée et un face-à-face remporté par le gardien de Dragon, le score ne bouge plus. Dragon tente même de breacker grâce à Roonui Tinirauarii, mais son tir est arrêté de manière autoritaire par le gardien de Tefana, Tokihi Tahutini. À la pause, Dragon mène logiquement au regard de son efficacité.



Au retour des vestiaires, le rythme ne faiblit pas. Tefana se montre plus entreprenant, conscient de l’urgence, mais se heurte à une défense solide et à des contres dangereux. Dragon, très costaud dans les duels, gère son avantage tout en restant menaçant.



Les minutes passent et le scénario se répète : Tefana tente, Dragon résiste. Les coups de pied arrêtés deviennent alors l’arme principale des jaune et vert. Corners et coups francs s’enchaînent, mais sans réussite.



À la 80e minute, le gardien de Dragon, Keahi Tenania, réalise une parade exceptionnelle sur sa ligne. Quelques instants plus tard, il s’illustre encore face à Dim Etong. Le portier de Dragon maintient son équipe à flot et semble se diriger vers un match référence.



Mais le football réserve parfois des scénarios cruels.



Dans le temps additionnel, alors que tout semble joué, Maraetefau dépose un corner parfait sur la tête de Viritua Tiaiho. Cette fois, le ballon termine au fond des filets. Tefana égalise à la dernière minute (1-1) et arrache la prolongation.



Le match bascule alors dans une nouvelle dimension.



Durant la première période des prolongations, les deux équipes accusent le coup physiquement. Dragon tente bien une frappe par Makalu Xowi, mais sans succès. Tefana répond par Herehei Teaha, sans parvenir à faire la différence.



Alors que les tirs au but se profilent, Tefana trouve finalement la faille. Sur un coup franc, Dim Etong est à la réception d’une déviation de la tête avant de reprendre lui-même de la tête à bout portant pour tromper le gardien (2-1). Un but libérateur.



Il reste encore quelques minutes à jouer, mais Dragon ne parvient pas à revenir. Malgré une ultime tentative repoussée par le gardien de Tefana sur sa ligne, les bleu et orange doivent s’incliner.



“C’est ça le football”



Au terme d’un match riche en rebondissements, l’AS Tefana valide son billet pour les demi-finales. Une qualification arrachée avec caractère, qui confirme ses ambitions dans cette Coupe de Polynésie. “On est très contents, nos jeunes montrent qu’ils ont envie d’aller au bout des deux compétitions. Ça a mal démarré, on n’est pas rentrés dans le match comme c’était prévu. Je les avais prévenus que la Coupe, c’était différent du championnat. Dragon, quant à lui, a bien démarré la rencontre et on a subi toute la première mi-temps. Après, en deuxième période, on a su remettre notre jeu en place et trouver les solutions, même si cela n’a pas été simple. C’est ça la Coupe”, confiait le coach de Tefana, Efrain Araneda, à l’issue du match.



Côté Dragon, le groupe a prouvé que sa place en play-offs du championnat n’aurait pas été usurpée. Contraints de jouer en play-downs après une première partie de saison ratée, les hommes de Heirani Bennett ont montré qu’ils étaient capables de rivaliser avec une équipe qui lutte pour le titre. “On était outsiders ce soir, mais on a montré qu’on était capables de rivaliser avec de très grandes équipes. On a envie de pratiquer du beau football, autant pour nos joueurs que nos spectateurs. On travaille bien et un groupe s’est créé depuis janvier qui est devenu une bande de copains. On a fait un très bon match, maintenant, c’est ça le football. On a manqué un peu de réussite qui nous aurait permis d’aller chercher les penaltys. Je suis fier de mes joueurs.”



Tefana retrouvera en demi-finale Pirae qui est venu à bout d’Excelsior 7 à 0, la suprise l’AS Tiare Tahiti qui a fait tomber Pueu aux penaltys 3 tirs au but à 0, et les leaders des play Off, l’AS Mira qui s’est largment imosé face à L’AS Tiare Hinano 10 à 1.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 19 Avril 2026 à 13:35 | Lu 373 fois



