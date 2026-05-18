

Tefana-Mira en finale de la Coupe de Polynésie



Tahiti, le 15 juin 2026 - Les demi-finales de la Coupe de Polynésie 2026 se sont déroulées samedi au centre technique de la Fédération tahitienne de football (FTF) à Pirae. La première rencontre opposant deux équipes de Moorea a tourné à l’avantage de Mira qui a éliminé Tiare Tahiti (1-1, 3-2 aux tab), Tefana écrasant (7-1) Pirae dans l’autre demi-finale. Mira-Tefana sera l’affiche de la finale samedi prochain au centre technique de la FTF.



Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de Polynésie avait été plutôt favorable au football de Moorea qui avait la garantie de qualifier l’un de ses clubs en finale avec la rencontre Mira-Tiare Tahiti. L’autre demi-finale proposait un choc entre Tefana récemment sacré champion de Ligue 1 devant son dauphin Pirae le tenant de la Coupe de Polynésie.



Une minute de silence a été observée samedi avant le coup d’envoi de la première demi-finale en mémoire de Richard Van Sam, une figure historique du football tahitien, décédée le matin même.



Pensionnaire de Ligue 1, Mira tenait le rôle de favori mais les joueurs de Robert Taiore n’ont pas vraiment assumé leur statut au cours d’une première mi-temps qui fut globalement dominé par Tiare Tahiti. C’est bien l’équipe du Championnat de Moorea qui fut en effet la plus entreprenante offensivement, Mira jouant prudemment en abusant de longs ballons aériens. Et lorsque Tiare Tahiti a ouvert le score à la 39e minute par une frappe sèche de Manarii Porlier depuis l’intérieur de la surface (1-0), cette action a bien reflété la physionomie du match, Mira ne parvenant pas à s’exprimer face au pressing intense de son adversaire.

Fin de match tendue et à suspense entre Mira et Tiare Tahiti



Changement de scénario en deuxième période avec une équipe de Mira qui tentait enfin de jouer vers l’avant en gardant le ballon au sol. Les partenaires du capitaine Tahiarii Tepa en furent rapidement récompensés, Teraupoo Tepa égalisant à la 50e minute d’une reprise d’un centre au point de pénalty (1-1). Mira a continué à dominer par la suite en se procurant des occasions mais en se heurtant au jeune gardien de Tiare Tahiti, Tuanui Manea (16 ans), décisif à plusieurs reprises. Le score n’évoluant pas dans le temps réglementaire, il fallut en passer par les prolongations qui furent équilibrées, Mira ayant toutefois les meilleures occasions.



La tension est arrivée à un point de rupture, en fin de rencontre, trois joueurs étant expulsés dans les dernières minutes pour un deuxième carton jaune, Teraupoo Tepa et Mihirau Germain côté Mira, ainsi que Raivaru Hanere du côté de Tiare Tahiti.



Le score n’ayant toujours pas évolué, la décision a dû se faire aux tirs au but. Et Rautea Vongue le portier de Mira devait s’est montré efficace dans l’exercice en stoppant deux tirs de Tiare Tahiti, le dernier essai de Tiare Tahiti frappant le poteau ce qui permis à Mira de remporter la série 3-2 et de gagner son billet pour la finale de la Coupe de Polynésie. L’entraîneur Robert Taiore a reconnu que Tiare Tahiti avait posé beaucoup de problèmes à son équipe : “Ce fut un match très difficile mais on s’y attendait car c’est toujours le cas entre deux équipes de Moorea. Tiare Tahiti a souvent montré un beau football mais si on a souffert en première période. On a su bien revenir dans le match par la suite. On va bien se préparer pour la finale. On ne sera pas favori mais on y croit.”



Tefana enfonce rapidement Pirae



Battu à deux reprises 5-0 par Tefana en play-off de Ligue 1 mais également auteur d’un nul (3-3) contre le futur champion, Pirae, le tenant de la Coupe de Polynésie, espérait bien bousculer les pronostics, samedi soir. Mais il aurait fallu pour cela que Pirae fasse douter Tefana ce qui ne fut nullement le cas, les joueurs de Efrain Araneda menant déjà 2-0 après sept minutes de jeu sur des buts de Kamalani Bennett et Victor Snow. Pirae faisait plus que jeu égal dans la possession du ballon et l’occupation territoriale mais sa défense souffrait sur chaque accélération des attaquants de Tefana. Et le suspense fut totalement éteint en fin de première période quand Viritua Tiaiho (30e puis 41e) et Kahi Morgant (39e) portaient la marque à 5-0. Donovan Bourebare a eu beau adoucir la note (5-1) dans les arrêts de jeu, Tefana avait déjà son ticket en poche pour la finale au repos.



Et ça se confirmera encore un peu plus deuxième mi-temps, Herehei Teaha (63e) et Tauatua Lucas (72e) donnant plus d’ampleur au score (7-1). Efrain Araneda l’entraîneur de Tefana a apprécié la production de ses joueurs, comme il s’en est réjoui à l’issue du match : “On travaille beaucoup le jeu rapide en transition à l’entraînement et les joueurs en ont fait la démonstration ce soir. On essaye de bloquer Pirae au milieu où c’est leur point fort et on va ensuite très vite vers l’avant. Et puis on est bien rentré dans le match en menant rapidement 2-0 et ça nous a un peu plus mis en confiance.”



Tefana retrouvera Mira en finale de la Coupe de Polynésie samedi prochain et peut viser le doublé, comptant trois succès contre l’équipe de Moorea en play-off de Ligue 1.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 15 Juin 2026 à 15:18 | Lu 233 fois



