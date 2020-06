Teehu et son bébé ne feront pas de quatorzaine

Tahiti, le 16 juin 2020 - La Nouvelle-Zélande étant considérée comme étant un Pays non infesté par la Covid-19, Teehu et son bébé comme tous les passagers en provenance de Aotearoa ne seront pas soumis ce mercredi à une quatorzaine.



Teehu et son bébé, évasané "en urgence" en Nouvelle-Zélande le 7 mai dernier et décédé 20 jours plus tard, seront de retour au fenua ce mercredi 17 juin. Un soulagement pour la jeune femme, mais qui s'accompagnait jusqu'ici d'une préoccupation sur l'obligation d'effectuer une quatorzaine en raison des obligations liées à la sépulture de son enfant. On l'a appris mardi, la Nouvelle-Zélande n'étant pas un lieu infesté par la Covid-19, Teehu et son bébé ne seront pas placés en quatorzaine. Comme d'ailleurs la vingtaine de passagers présents sur le vol, à condition bien sûr d'avoir été bloqués en Nouvelle-Zélande plus de 14 jours.

Teehu et son bébé sont attendus à l'aéroport de Tahiti-Faa'a vers 18h30 mercredi soir. C'est le son des pahu, des to'ere et d'un chant collectif qui doivent accueillir la malheureuse jeune femme à la sortie de l'aéroport. Teehu a annoncé que la veillée aura lieu ce vendredi 19 juin au fare amuiraa de Faaripo à Papeno'o à 18h30 et que l'inhumation se fera le samedi.