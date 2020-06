Teahupoo : le pont de Urihee passe le dernier test

Tahiti, le 17 juin 2020- René Temeharo, ministre de l’Equipement et des transports terrestres, était lundi après-midi à Teahupoo pour assister au test de portance du pont de Urihee (Taiarapu Ouest).



La mise en charge du pont a été effectuée avec quatre camions chargés, pour un poids total de 152 tonnes. Le test a permis de constater la solidité de l’ouvrage.

Ce nouveau pont surhaussé par rapport à l’ancien ouvrage est plus sécurisé et se compose d’une structure métallique et d’un tablier en béton armé. Les travaux ont débuté au mois mars l’année dernière, pour un coût de 200.376.789 Fcfp, cofinancé par l’État et le Pays. L’ouverture de l’ouvrage à la circulation est prévue le lundi 22 juin prochain.