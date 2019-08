Teahupoo et Taharuu "officiellement" en lice pour Paris 2024

PAPEETE, le 9 août 2019 - Christelle Lehartel, ministre des Sports, a officialisé ce vendredi la candidature des spots de Teahupoo et de Taharuu pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Pays a jusqu'au 30 septembre pour rendre son dossier final de candidature.



Teahupoo et Taharuu dans la course pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Christelle Lehartel, ministre des Sports, a officialisé vendredi la candidature des deux spots. À cet effet, un comité de pilotage a été créé. Il est composé des acteurs centraux de cette candidature. On y trouve la Fédération tahitienne de surf (FTS), la commune de Taiarapu-Ouest, la commune de Papara et le Haut-commissariat.



"On sent que l'on a un soutien important des institutions, mais également de tout le mouvement sportif polynésien. Et bien évidemment tous nos champions de surf soutiennent cette candidature", s'est félicité Lionel Teihotu, président de la FTS.



La Polynésie française a déjà passé la première étape de pré-candidature et a jusqu’au 30 septembre pour déposer un dossier final, sachant a priori que, selon le cahier des charges du Comité internationale olympique (CIO), seul un site pourra être retenu pour l'organisation de cette compétition. "Teahupoo et Papara sont des spots mondialement connus. Chacun à ses atouts et ses inconvénients. Mais peu importe quel site sera retenu, ce sera la Polynésie qui gagnera. Mais pour le moment, nous ne sommes qu'aux prémices du dossier", a indiqué Christelle Lehartel.