Te vehine te tumu prend soin des femmes en Terre des Hommes

Nuku Hiva, le 27 septembre 2022 - Depuis 2017 l’association Te vehine te tumu, est entièrement dévouée aux besoins des femmes de Nuku Hiva. Avec l’élection, en mai dernier, de son nouveau bureau, la volonté de répondre aux envies de partage et aux problématiques rencontrées par la femme marquisienne d’aujourd’hui se fait de plus en plus concrète.



Présidée par Tahia Tekohuotetua, Te vehine te tumu a pour vocation d’œuvrer pour la défense des droits et des intérêts de la femme au sein de la famille et de la société. L’association remplit cet objectif en diffusant des informations de prévention et en organisant des manifestations relatives au soutien, à la promotion et à la valorisation de la femme dans le cadre de ses activités économiques, sociales, culturelles et sportives. Te vehine te tumu a aussi pour but de mettre en relation la femme avec des personnes ressources dans tous les domaines qui pourraient améliorer son quotidien. Enfin l’association souhaite engager une réflexion sur le devenir de toutes les femmes de Nuku Hiva : jeunes filles, mamans, épouses, femmes au foyer ou femmes actives.



Journée festive à Toovii

“D’autre part, explique Tahia Tekohuotetua, pour pouvoir répondre très concrètement aux attentes des femmes présentes sur l’île nous avons lancé auprès d’elles un questionnaire, par mail et par réseaux sociaux, pour connaître leurs souhaits et leurs besoins précis. Sur une cinquantaine de retours de questionnaires, les actions principales souhaitées étaient : Des rencontres entre femmes pour discuter et échanger des expériences ; des sorties dans l’île avec de courtes randonnées ; des pique-niques ; et des activités manuelles.”



Ainsi, pour répondre à ces demandes Tahia, Hetu, Stéphanie, Julie, Tahiaapa et Louise, les membres du bureau de Te vehine te tumu, et leurs représentantes issues des vallées de Nuku Hiva, ont organisé le week-end dernier une journée festive à destination de la femme sur le site de Tekeika, sur la route de Toovii.



Grâce à l’aide logistique de nombreux bénévoles, plusieurs animations étaient au programme de cette journée : excursion-découverte du chemin des crêtes ; groupes de discussions ; activité chant et ukulele animé par Kaha et son groupe de musiciennes ; confection de couronnes fleuries avec Vehine et Marie-Hélène ; activité physique et sportive coachée par Cris, l’intervenant de Kaoha Nui Training ; ainsi qu’un repas partagé. La journée a remporté un vif succès puisque près de 60 personnes y ont participé.



Le prochain rendez-vous orchestré par les intervenantes de Te vehine te tumu aura lieu fin octobre, dans le village de Hatiheu au Nord de Nuku Hiva. Il s’agira alors de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein dans le cadre d’Octobre rose.













Rédigé par Marie Laure le Mardi 27 Septembre 2022 à 20:17 | Lu 181 fois