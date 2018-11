Te Ora Hau veut faire entendre sa voix

Code de l’environnement, arrêtés municipaux, les textes interdisent les nuisances sonores de jour comme de nuit, mais il s’avère qu’ils ne sont pas toujours appliqués. « Parfois, j’appelle les mutoi, mais ils ne verbalisent pas les fauteurs de troubles » , avoue un peu débité un des adhérents. Pour pallier cela, l’association demande à ce que les policiers soient mieux formés à ce fléau et fassent davantage respecter les réglementations existantes.

« La tranquillité et le repos sont des droits, qui doivent être garantis à chaque citoyen. Je conseille aux personnes de tenter des conciliations et en cas d’échec de présenter des plaintes. Le procureur a mis en place une politique pénale de lutte contre les nuisances sonores qui consiste dans un premier temps à donner un avertissement sous forme d’une contravention, c’est le tapage. Si la personne réitère, alors on passe au délit de trouble volontaire à la tranquillité publique, qui est puni d’emprisonnement, d’une amende et de la confiscation de l’objet. Les tribunaux prononcent régulièrement ces peines. Le bruit est une véritable agression » , conclut José Thorel, substitut du procureur général à la cour d'appel et membre du conseil local de prévention de la délinquance.