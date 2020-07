Te Ora Hau s’attaque aux nuisances sonores de l’aéroport

Tahiti, le 11 juillet 2020 - Estimant que la pollution sonore de l’aéroport « touche potentiellement près de 100 000 personnes », l’association de lutte contre les nuisances sonores, Te Ora Hau, a écrit au président du Pays et au haut-commissaire pour demander à ce que des solutions soient mises en place.



L’association de lutte contre les nuisances sonores, Te Ora Hau, a décidé de publier les différents courriers qu’elle a adressés au président du Pays et au haut-commissaire afin de dénoncer la pollution sonore liée à l’activité de l’aéroport de Tahiti Faa’a. Elle estime en effet qu’entre « la commune de Faa'a, une partie de la commune de Punaauia et une partie de la commune de Papeete, la pollution sonore liée à l’aéroport de Tahiti Faa’a touche potentiellement près de 100 000 personnes ». Compte-tenu des « spécificités de l’aéroport » et de son emplacement , Te Ora Hau demande à ce que « les procédures à moindre bruit soient appliquées systématiquement et à tout heure de la journée, bien entendu dans le respect des règles de sécurité. »



Te Ora Hau demande également l’arrêt de la voltige aérienne à proximité de l’aéroport et indique qu’elle souhaite la mise en place d’une « commission consultative de l'environnement de l'aéroport réunissant les riverains, élus locaux, administration, acteurs de l’aéronautique et gestionnaire de l’aéroport » ainsi que d’une charte permettant «notamment que chacun prenne des engagements afin de limiter la pollution sonore de l’aéroport, et, de manière générale, de mieux réguler son impact sur l’environnement».