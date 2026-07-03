

Te Nati présente un candidat aux sénatoriales

Tahiti le 13 juillet 2026. Le Te Nati, Rassemblement national, présentera un candidat aux prochaines élections sénatoriales de septembre prochain.





Le candidat titulaire, s'appelle Raimana Jordan, habitant de Arue. Né le 18 novembre 1978 à Papeete, il est marié, père de deux enfants et travaille comme technicien auto chez Tahiti Automobile.

Sa suppléante est Laiza Pautehea, résidante de Afaahiti. Née le 26 novembre 1976 à Auckland, elle est professeur d'art plastique titulaire a Mataiea et est élue conseillère déléguée à Taiarapu-est.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 13 Juillet 2026 à 20:52 | Lu 227 fois



