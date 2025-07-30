

Te Moe, le festival de la “magie nouvelle” en Polynésie

Tahiti, le 18 août 2025 - Du 22 au 24 août, au Grand théâtre de la Maison de la culture, se tiendra le festival international de magie Te Moe. Organisé par la compagnie du CAMéLéON et mis en scène par Antonin Chalon, l'événement se veut unique et réunira pour l'occasion de grands noms de la magie tels que Xavier Mortimer, Yann Frisch ou encore Nunzia Scourneau. À l'honneur, la “magie nouvelle” ou l'art de troubler le réel.



Fini les grands chapeaux et l'apparition d'un lapin à coup de baguette magique. Le festival Te Moe – qui se tiendra du 22 au 24 août au Grand théâtre de la Maison de la culture – vise plus haut, ou plus vrai. En fait non, même pas. L'événement promet des va-et-vient incessants aux frontières du réel : “L'idée était de présenter un festival de magie, que l'on a appelé Te Moe, en apportant ce que l'on aime dans la magie, c'est-à-dire des formes différentes”, explique Guillaume Gay de la compagnie du CAMéLéON et organisateur de l'événement. “Nous voulions également créer du lien entre les différents numéros pour en faire un spectacle plein et entier, un voyage plein et entier, et pas juste une succession de numéros comme on a l'habitude de voir.”



Et pour cause, l'organisation mise sur la “magie nouvelle”, un courant dans la pratique de cet art qui mêle davantage théâtre et narration, et où chaque artiste flirte avec les limites du réel. “Ce qui a créé le désir chez moi, c'est un spectacle qui m'a beaucoup touché et qui était joué au théâtre du Rond-Point à Paris et qui s'appelait Nous, rêveurs définitifs”, raconte Guillaume Gay. “C'est un spectacle où nous n'étions pas dans un tour mais une véritable déformation du réel. Mon cerveau était toujours transporté, il y avait un trouble qui, du coup, créait de l'émerveillement. Avec le festival Te Moe, j'ai eu envie justement de réunir des artistes qui sont dans cette dynamique-là.”



L'excellence de la magie contemporaine



Et l'organisation a vu les choses en grand. Pour cette première édition du festival international de magie Te Moe, la compagnie du CAMéLéON a fait venir Xavier Mortimer, star mondiale de la magie et cinq fois récompensé par le prix du “Meilleur show de magie de Las Vegas”, Yann Frisch, sacré champion du monde de magie “close-up” avec son numéro Baltass, Nunzia Scourneau, lauréate des championnats du monde 2022 de magie avec le numéro Paperball, Chloé Vivares, virtuose du mentalisme, et Johanny Bert, marionnettiste fantasque à l'insolence tout public.



Du très haut niveau en perspective et une vision affirmée de la magie : “Dans la magie contemporaine, d'aujourd'hui, il y a cette envie de jouer avec les limites”, souligne Yann Frisch. “Si vous faites quelques choses de complètement impossible, les gens identifient que c'est pour de faux. Or, si vous vous mettez à faire des choses qui pourraient être presque possibles, tout d'un coup, cela crée de nouvelles sensations, des peut-être, des tiraillements chez le spectateur qui se demande de quel côté de la barrière du réel il se trouve. Ce sont des saveurs qui peuvent être très intéressantes car elles nous mettent dans une tension qui ne s'arrête pas. En fait, ce qui est parfois dommage, c'est quand on a trop identifié ce qu'on a vu, même si c'était quelque chose d'impossible, l'émotion s'arrête. Les magiciens, c'est un peu comme les cuisiniers, on essaie de trouver de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums qui n'ont pas encore été explorés et de voir comment est-ce que tout cela peut faire un bon plat.”



Le spectacle est tout public à partir de 5 ans et dure 1 h 30. Les billets sont en vente à Carrefour et Radio 1 ou en ligne sur www.ticketpacific.pf





