Te Mana o te Moana lance une campagne pour protéger la faune marine des collisions

Tahiti, le 5 août 2025- La Polynésie française lance une campagne de sensibilisation pour lutter contre les collisions entre les embarcations maritimes et les espèces protégées, notamment les tortues et les mammifères marins. Intitulée “Un seul océan, un seul souffle de vie”, cette initiative est portée par l’association Te Mana o te Moana en partenariat avec plusieurs acteurs publics et privés, dont la Diren, la DPAM, le Centre des Métiers de la Mer, et financée à hauteur de 1,5 million de francs par le Pays.



La campagne se décline en deux volets. Le premier, une campagne de communication multisupports, repose sur un spot TV de 30 secondes, également diffusé à la radio et accompagné d’affiches. Conçu pour être publié en français, tahitien et anglais, le message met en parallèle le souffle vital des humains et celui des animaux marins. “En mer, soyez vigilants, réduisez votre vitesse, surveillez la surface pour protéger ceux qui vous entourent”, insiste la voix-off du clip. Un message un peu poétique qui se veut responsabilisant. “Ce n'est pas un message de culpabilisation”, insiste Laurie-Anne Soulard de



Dix tortues blessées en trois ans



Cette campagne est née d’un constat alarmant : depuis 2022, dix tortues marines blessées par collision ont été prises en charge par



Les collisions ne concernent pas que les tortues. Selon les chiffres révélés par



Au-delà de la sensibilisation, une réflexion est en cours sur la réglementation des vitesses en zones sensibles, comme les passes ou lagons. Actuellement fixée à 5 nœuds, cette limite est parfois mal respectée. L'idée est d'adapter les vitesses en fonction des conditions et des zones à risque, et d'améliorer la surveillance du passage Moorea-Tahiti grâce à des caméras de suivi pilotées par intelligence artificielle, en cours de déploiement.



“C’est un message politique fort que nous portons avec cette campagne”, a souligné Taivini Teai, ministre de l’Agriculture, des Ressources marines, de l’Environnement, en charge de l'Alimentation, de la Recherche et de la Cause animale. Il rappelle que la préservation de la biodiversité marine est indissociable de la sécurité en mer, tant pour les espèces protégées que pour les usagers.

Rédigé par Darianna Myszka le Mardi 5 Août 2025