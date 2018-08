Te Fare Tauhiti Nui fait sa rentrée

PAPEETE, le 14 octobre 2018 - La Maison de la culture a présenté mardi matin ses temps forts de l’année : spectacles, ateliers, événements, expositions. Elle a mis l’accent sur les nouveautés comme par exemple un rendez-vous dédié à l’éveil des tout-petits à partir de 18 mois.



Plus qu’un site, la Maison de la culture est une institution qui promeut la culture mais permet également au grand public d’apprendre, de se perfectionner, de se détendre dès… 18 mois ! En effet, une nouvelle activité est mise en place tous les mardis matin. Elle consiste en une rencontre autour du livre pour les enfants de 18 à 30 mois, puis sur une seconde plage horaire pour les enfants de 3 à 5 ans. Au programme : des comptines, des lectures…



L’institution, première pourvoyeuse d’animations culturelles et d’espaces événementiels de Polynésie, se découpe en plusieurs lieux : la salle Muriavai, les deux bibliothèques, la salle de projection, le Petit théâtre avec 200 places, le Grand théâtre avec 800 place et l’espace To’ata entre 3 324 et 6 000 places. Un espace dont les loges d’artistes sont en cours de construction.



Des ces espaces, des événements sont organisés chaque année sur les mêmes périodes. Ils sont devenus des rendez-vous au public fidèle comme Pina’ina’i (8e édition le samedi 20 octobre), le Heiva Tarava Rau (4e édition le samedi 27 octobre), le Salon du livre (18e salon du 15 au 18 novembre), le Hura Tapairu (14e édition du 21 au 1er décembre) ou bien encore le spectacle de Noël avec le collectif Ohana (3e édition e vendredi 7 décembre sur le thème de Disney).



Tout au long de l’année et pendant les vacances, des ateliers sont également proposés pour les petits et les grands. Chaque année plus de 2 400 inscrits sont enregistrés. Pour cette rentrée 2018-2019, 14 cours et 36 créneaux horaires ont été mis en place : anglais, atelier créatif, échecs, cultures et traditions polynésiennes, langue et culture japonaise, éveil corporel, yoga ou bien tai chi.



Des ateliers seront proposés en plus pendant les vacances scolaires du 29 octobre au 9 novembre et du 17 au 21 décembre et lors des journées pédagogiques du 28 septembre et du 23 novembre. Il s’agira dans ce cadre de matinées ludiques. Le programme détaillé de ces matinées sera en ligne sur le site internet deux semaines avant chaque séance.



Côté médiathèque, en plus du prêt et de la consultation d’ouvrages (32 000), deux tablettes et dix liseuses sont mises à disposition. Par ailleurs, un service de presse en ligne est accessible et permet aux abonnés d’accéder à 6 000 titres du monde entier dont 600 en français. Pour les enfants, Léonore Canéri assurera un mercredi par mois à 14h30 son heure du conte comme à son habitude et les rallyes lectures ont prévu de revenir.



Concernant les expositions, le rythme s’annonce soutenu. La salle Muriavai ouvrira régulièrement ses portes pour permettre au grand public de profiter du travail d’artistes du territoire, sculpteurs, bijoutiers, peintres, photographes.