Tautira renoue avec la navigation traditionnelle

Tahiti, le 16 avril 2025 – Vehia, Hinatea et Rainui Lefay sont frères et sœur. Attachés à leur culture et à leur commune, ils ont décidé d’unir leurs compétences en proposant des initiations à la navigation traditionnelle au sud de Tahiti. Inaugurée la semaine dernière, la pirogue à voile Kanehū devrait effectuer ses premières sorties ce week-end. D’autres projets de développement se dessinent déjà à l’horizon.





Vehia Lefay, 28 ans, Hinatea Lefay, 33 ans, et Rainui Lefay, 39 ans, sont frères et sœur. Si chacun a tracé son propre parcours, ils semblent suivre les mêmes étoiles. “J’ai commencé à naviguer sur Fa’afaite en tant que marin et chef de quart, puis capitaine de 2012 à 2014. Depuis 2015, je suis skipper sur des catamarans de tourisme. J’encadre aussi un club de va’a pour enfants à Tautira, depuis l’an dernier”, confie l’aîné, qui a entraîné sa sœur cadette dans son sillage. “Quand je suis revenue de mes études de communication en France, il m’a initiée à la navigation. J’ai commencé en tant que membre d’équipage, puis je suis devenue cheffe de quart et présidente de l’association Fa’afaite. J’ai appris comment on s’occupe d’une grande pirogue, y compris sur le plan logistique et administratif”, explique-t-elle.



Plus éloigné de la navigation traditionnelle, le benjamin de la fratrie n’en est pas moins attaché à la culture polynésienne : “J’ai fait sept ans d’études au Canada en gestion-finance, comptabilité, marketing et communication, et je pratique les arts martiaux depuis 2011. En 2021, j’ai fait une traversée à la nage avec ma sœur pour rendre hommage à Hono’ura suite au dynamitage de la montagne : à partir de ce moment-là, j’ai eu envie de revenir à l’essentiel, à notre culture et à notre identité, et d’encourager la jeunesse et notre communauté à faire de même”.



Un rêve familial

Ces différentes expériences les ont motivés à réaliser un rêve commun, celui de valoriser la navigation traditionnelle à Tautira, leur commune d’origine. Avec le soutien de Teiva Véronique, aux commandes d’une école de va’a tā’ie à Arue, Kanehū, une pirogue à voile de type Holopuni, a été officiellement accueillie sur la plage de Tatatua et dans la baie, vendredi dernier. Avec son nom en référence à la constellation de l’hameçon de Maui, elle peut accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord, plus le capitaine. “Ce ‘āvarira’a fārereira’a était important pour nous pour ancrer notre va’a à Tautira en présence de notre famille, des enfants, de la population, des personnes-ressources de la navigation, de l’océan et de la culture, des élus locaux... C’est un ancien de Tautira qui a béni la pirogue et notre projet”, raconte Hinatea Lefay.



Le nom de la petite entreprise familiale, Rapa Ātea – qui associe la partie immergée de la rame à la clarté, mais aussi à la distance –, reflète également cet attachement. "Notre logo représente une rame blanche pointée vers le haut. C'est une façon de rendre hommage au club Maire Nui, qui a gagné des courses de va'a pendant plus de trente ans dans toutes les catégories", rappelle Vehia Lefay. "Teahupo'o a le surf, mais Tautira, c'est le berceau du va'a ! C'est un savoir qui est toujours vivant et on veut continuer à le perpétuer tout en respectant l'environnement, sans moteur. On est prêt à partager notre expérience avec la population d'ici et d'ailleurs", poursuit sa sœur.



​Au gré du vent

Les premières navigations devraient être lancées ce week-end au gré du vent, une façon de se reconnecter à la nature, mais aussi de dynamiser le bout de l’île. “On propose des tours d’une heure, deux heures ou trois heures, selon la demande des clients, du vendredi au dimanche, et sur réservation en semaine. On mettra en avant Tautira, son patrimoine et ses légendes, et on fera des dégustations de fruits du fa’a’apu de notre papa pour valoriser nos produits locaux”, annoncent-ils, espérant toucher à la fois des locaux et des touristes.



Si l’intérêt du public est au rendez-vous, le trio ambitionne de faire construire son propre va’a tau’ati pour augmenter sa capacité d’accueil à dix, voire quinze personnes par session. Des journées d’immersion culturelle sont envisagées, de même que l’intégration des scolaires. En réalité, il s’agit de la première étape d’un plus vaste projet visant notamment à encourager les échanges avec d’autres peuples du Pacifique. À ce titre, Kanehū ne manquera pas de se joindre à l’accueil de la grande pirogue double hawaiienne Hōkūle’a, attendue dans les prochains mois à Tautira.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 16 Avril 2025 à 16:41 | Lu 1112 fois