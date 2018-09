Tatau i Moorea, un festival mérité et apprécié

PAPEETE, le 16 septembre 2018 - L’association Mana tatau maohi porte et anime le festival du tatouage Tatu i Moorea en cours. Gilles Lovisa, tatoueur traditionnel sur l’île sœur depuis 25 ans, y songe depuis plus de deux ans. Le rêve est devenu réalité. Une belle réalité de l’avis des festivaliers, tatoueurs, visiteurs, invités.



Au festival du tatouage de Moorea, de nombreux tatoueurs sont réunis. Ils sont majoritairement tatoueurs traditionnels ce qui " je crois n’a jamais eu lieu ici ", dit Gilles Lovisa satisfait. Il est à l’origine de l’événement Tatu i Moorea. " On avait peur que les tatoueurs ne travaillent pas assez, ce qui n’est pas le cas ". Les doutes se sont évaporés.



Les délégations sont nombreuses, elles viennent de Nouvelle-Zélande, de Samoa, de Taïwan, d’Indonésie, des Philippines, du Japon mais aussi d’Irlande, de Pologne… Au total, près d’une vingtaine de pays sont représentés. Certains sont venus à une trentaine.



Ils tatouent, certains proposent également des spectacles de danses sur le site de Te pu Atiti’a. Le programme est varié et permet, en plus de découvrir les motifs et techniques, de se faire une idée de la culture des pays représentés.



Le projet, pensé depuis deux ans, prend forme depuis quelques mois seulement grâce aux bénévoles. " On a tout fait tout seul " assurer Gilles Lovisa en montrant les fare fabriqués pour l’occasion en matériaux naturels. Le festival qui a commencé le 12 septembre dernier va durer jusqu’au 19 septembre.