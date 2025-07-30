

Taruia Krainer, prince du Grand Prix Fei Pi

Tahiti, le 24 août 2025 - Pour son Grand Prix, le club de Fei Pi avait raccourci son parcours pour plus d’intensité. Les 39 coureurs et coureuses inscrits à la course se sont pris au jeu et ont avalé les 71,9 km à vive allure. Le plus rapide a été, une fois encore, Taruia Krainer. L’ancien licencié de la team Fei Pi, qui fait actuellement le bonheur du club de Pirae, a démontré qu’il était bien de retour, au bon moment de la saison. De bon augure pour le Tour de Tahiti.



Les week-ends se suivent et se ressemblent dans la sphère du vélo polynésien, non pas dans les résultats, mais dans l’enchaînement des épreuves qui, depuis la fin juillet, animent les routes du Fenua. Ce dimanche matin, c’est le Grand Prix de Fei Pi qui prenait le relais sur la route mythique de la côte est. Un grand classique du vélo polynésien, annulé l’année dernière en raison de l’absence de la brigade mobile d’intervention, qui assure la sécurité et la régulation de la course. Cette année, tout était en place pour accueillir les 39 participants, et les têtes d’affiche étaient bien présentes pour continuer leur préparation en vue du Grand Tour de Tahiti, prévu dans trois semaines.



Avec une version réduite du parcours, la volonté des organisateurs était de mettre plus d’intensité dans ce format pour permettre aux coureurs de travailler un autre style de course : “On a placé le Grand Prix Fei Pi juste avant le Tour pour permettre aux coureurs de bien se préparer. Ce format est différent et intéressant, car il offre plus d’intensité et favorise les attaques dans le peloton. On a vu les coureurs en forme, les temps sont très bons. On a fait monter les Access, les U19 et les U17 ; ils se sont accrochés, car certains feront le Tour. On attend un gros niveau avec la venue d’Américains, de Français et de Calédoniens, donc il faudra être prêts pour que le titre reste chez nous”, expliquait Teva Bernardino, président de la Fédération tahitienne de cyclisme et du club Fei Pi.



Une course à haute vitesse



La boucle démarrait par un départ fictif du siège de Fei Pi, pour un départ réel au rond-point du RSMA de Arue, avant un demi-tour au PK 39, avec la fameuse montée du Tahara’a comme centre d’intérêt de cette étape. “Ça a roulé très vite aujourd’hui”, s’étonnait Thierry Tonnelier, un fidèle parmi les fidèles et membre historique de la team Tamarii Punaruu Cyclisme. Effectivement, avec un temps de 1 h 19’ 06’’, Taruia Krainer n’a pas traîné sur la route de la marina Cowan, malgré un début de matinée difficile : “En ce moment, on fait des semaines chargées et ce matin, j’avais les jambes lourdes. Mais j’ai réussi à faire un bon échauffement d’une quarantaine de minutes, qui m’a permis de bien rentrer dans la course.”

Un Grand Prix que le champion connaît parfaitement, puisqu’il l’a remporté à plusieurs reprises, malgré un parcours différent : “Je connais bien le parcours. L’arrivée est vraiment difficile, donc il faut garder de l’énergie et aujourd’hui, c’était intense. On est bien partis avec Heiarii (Manutahi, NDLR) au demi-tour à Hitia’a, ensuite on s’est bien relayés jusqu’au Tahara’a, et après j’ai pu prendre le lead jusqu’au bout.”



Une course importante dans sa préparation, légèrement perturbée : “J’ai été malade ces dernières semaines, mais je commence à retrouver ma forme et je suis content. Ça n’a pas été évident, car les courses se sont enchaînées et j’avais du mal à récupérer. Mais je sens que ça revient petit à petit, c’est rassurant pour le Tour.”



Un objectif commun à tous les coureurs, car cette année, le Tour sera plus court, mais les étapes seront plus longues. Un vrai travail quotidien, qui demande énormément d’efforts et d’implication, plus faciles à fournir grâce à l’esprit d’équipe. Dans un sport individuel, la notion de collectif reste primordiale dans le déroulement d’une compétition : “C’est vrai que j’étais la seule fille aujourd’hui, ça a été dur, mais j’ai été bien encadrée et encouragée par l’équipe et même par les autres participants. C’est ma première saison de vélo, mais j’y prends plaisir. C’est un sport où il faut du mental, du cardio et des jambes, c’est complet. Pour l’instant, je me donne un maximum et mon objectif, c’est de finir les courses. Je me sens de mieux en mieux et, grâce aux entraînements en club avec les autres, je progresse”, expliquait Mihi Sing du club Tamarii Punaruu Cyclisme.



Des équipes qui se préparent dans le travail et l’humilité pour affronter un Tour de Tahiti 2025 qui s’annonce des plus relevés.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 24 Août 2025 à 19:54 | Lu 322 fois



