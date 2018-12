Tarita Sinjoux s'en est allée

Condoléances du président et des représentants à l’assemblée de la Polynésie française suite au décès de Mme Tarita SINJOUX



"Le président de l’assemblée, M. Gaston TONG SANG, a appris avec tristesse le décès de Mme Tarita SINJOUX survenu aujourd’hui à l’âge de 64 ans.

Élue à l’assemblée de la Polynésie française le 15 mai 2001 sur la liste du Tahoeraa Huiraatira, Mme Tarita ALEXANDRE épouse SINJOUX y a siégé jusqu’en 2013. Durant ses 12 années de mandat en qualité de représentante, elle a exercé les fonctions de secrétaire du bureau de l’assemblée, de présidente de la commission de l’économie et des finances et de membre de plusieurs commissions législatives et organismes extérieurs. Tarita SINJOUX était également très engagée, aux côtés de son époux, M. Benjamin SINJOUX, au sein de l’Église de Jésus Christ des Saints des derniers jours.



Le président de l’assemblée salue la mémoire de Mme SINJOUX qui, avec conviction, s’est mise au service des Polynésiens pendant de nombreuses années.



En son nom personnel et en celui de l’ensemble des représentants à l’assemblée, M. Gaston TONG SANG adresse à son mari, à ses enfants et à ses proches, ses sincères condoléances et ses pensées les plus attristées."