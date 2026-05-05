

Tarahoi : chiens errants, DSFE et ice au menu des questions orales

Tahiti, le 27 mai 2026 - Chiens errants, protection de l’enfance, lutte contre l’ice ou encore prix des hydrocarbures : plusieurs sujets sensibles seront au cœur des questions orales adressées ce jeudi au gouvernement à Tarahoi. Entre critiques de l’opposition et demandes d’explications venues du Tavini, l’exécutif sera attendu sur plusieurs dossiers à forte portée sociale et politique.





La question des chiens errants et, plus largement, des attaques va s’inviter au cœur des débats ce jeudi à l’assemblée. Un sujet particulièrement sensible dans un contexte marqué par plusieurs drames récents, dont la mort, le 26 avril dernier, d’un enfant de 2 ans après une attaque de chien.



Dans une question adressée au ministre de la Cause animale Taivini Teai, le représentant A Fano Ti’a Allen Salmon rappelle que le CHPF a recensé 279 cas de morsures depuis 2022, dont 72 pour la seule année 2025. Tout en saluant “l’engagement des associations” et les 60 millions de francs mobilisés cette année pour les campagnes de stérilisation, l’élu interroge le gouvernement sur les difficultés rencontrées par les refuges pour obtenir les autorisations ICPE nécessaires à la création de structures pérennes. En toile de fond : la fermeture administrative du chenil d’Afaahiti.



Le groupe A Fano Ti’a interrogera également le gouvernement sur la construction d’une toiture sur le terrain de sport du collège de Rangiroa. Le représentant Félix Hoa Tetua demande à la ministre de l’Éducation de s’engager sur ce projet réclamé par les enseignants et les élèves, confrontés aux fortes chaleurs des Tuamotu.



La DSFE et l’ice sous pression



Autre sujet sensible : la réorganisation de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), ciblée cette fois par la représentante Tapura Teura Iriti. Une question qui résonne quelques jours après la marche blanche organisée en hommage à la petite Ayden, décédée il y a un an après des violences présumées – l’enquête est toujours en cours – subies en famille d’accueil.



L’élue accuse le gouvernement d’avoir laissé au point mort un chantier de réorganisation pourtant “prêt à entrer en phase de mise en œuvre” sous la précédente mandature. Elle rappelle notamment qu’un audit préconisait dès 2017 le recrutement d’au moins 84 agents supplémentaires.



Le Tapura interpellera également le gouvernement sur la lutte contre l’ice. Cathy Puchon dénonce un “poison silencieux” qui “gagne du terrain plus vite que les pouvoirs publics ne gagnent la bataille” et interroge sur l’utilisation du fonds de prévention et de lutte contre les addictions, doté de 1,4 milliard de francs pour 2026.



Le Tavini réclame des comptes



Le groupe Tavini Huiraatira n’épargnera pas non plus l’exécutif. Maurea Maamaatuaiahutapu questionnera le gouvernement sur l’absence de transmission à l’assemblée des travaux préparatoires autour du foncier, notamment le projet de “schéma directeur du foncier” et le futur GIP inspiré du Girtec corse.



La représentante indépendantiste interrogera également le ministre Taivini Teai sur le futur déploiement des balises VMS auprès des pêcheurs professionnels, réclamant davantage de garanties sur les coûts, l’utilisation des données collectées et les conséquences d’éventuels dysfonctionnements techniques.



Enfin, Heinui Le Caill demandera au ministre de l’Économie Warren Dexter de communiquer l’ensemble des documents permettant d’établir la structure des prix des hydrocarbures à la pompe entre novembre 2025 et mai 2026. Une série de questions qui place clairement le gouvernement sous haute surveillance politique.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 27 Mai 2026 à 16:31 | Lu 342 fois



