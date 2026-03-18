

Taputapuātea opposé au CET de Faaroa

Tahiti, le 12 avril 2026 - Nouveau rebondissement dans le projet de centre d’enfouissement technique (CET) de Faaroa. Après avoir déjà verbalement donné son opposition au projet, le maire de Taputapuātea, Thomas Moutame, a fait voter par le conseil municipal nouvellement élu, son opposition concernant le projet d’implantation d’un CET sur le domaine de Faaroa.



“Après étude du projet et au regard de ses impacts potentiels sur l’environnement, la santé publique et le cadre de vie des habitants, le conseil municipal exprime son opposition ferme à cette implantation”, explique un communiqué de la mairie de Taputapuātea relatif au projet d’implantation d’un centre d’enfouissement technique (CET) des déchets sur le domaine de Faaroa. “Le conseil municipal appelle les autorités compétentes à reconsidérer ce projet et à engager une concertation élargie afin d’identifier des alternatives adaptées et acceptables pour la population.”



Cette opposition intervient alors que le gouvernement s’est au contraire positionné clairement en faveur de ce projet de CET. “Le ministère de l’Environnement de la Polynésie française souhaite rappeler que ce projet est le fruit de plus d'une décennie de travail, d'études et de concertation afin d'apporter une solution viable à la gestion déficiente des déchets à Raiatea”, écrivait le gouvernement dans un communiqué en mars 2025.



Contrairement aux inquiétudes des riverains et de l’association Vai Ava, le gouvernement estime pour sa part qu‘“il reste urgent de faire aboutir ce projet ”. “Ce site présentait plus d'avantages que d’inconvénients”, complétait même le gouvernement.





“Études et contraintes objectives” Malgré l’opposition d’une partie des habitants de Raiatea, le gouvernement affirme que “les éléments à disposition établissent que le choix du site d'implantation a reposé sur des études et contraintes objectives” et que les éléments publics “démontrent que l'association qui combat le projet depuis de nombreuses années a eu l'occasion de faire part de sa position auprès des instances”.



Des arguments qui ne chantent pas aux oreilles du conseil municipal de Taputapuātea qui maintient pour sa part que “le domaine de Faaroa accueille de nombreuses exploitations agricoles, ainsi que des projets structurants d’agriculture et d’agrotransformation en plein développement”.



Le communiqué de la commune de Taputapuātea, qui va donc à l’encontre de la décision de la communauté de communes Havai’i, explique aussi que “le secteur présente une forte valeur touristique, culturelle et environnementale comprenant notamment le jardin botanique, les gabbros, le belvédère et à court terme le futur village de Turi”.



Les élus tiennent malgré tout à signaler que la commune “n’est pas défavorable à l’implantation d’un CET sur l’île de Raiatea, dès lors qu’un autre site, plus adapté et cohérent avec les orientations de développement durable, serait proposé”.



Et tant qu’à faire, le plus éloigné possible de la commune de Taputapuātea…



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 12 Avril 2026 à 15:25 | Lu 458 fois



