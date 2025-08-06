Tamarun : 714.000 francs pour les enfants

Tahiti, le 2 septembre 2025 – C’est le bilan financier des 129 km de course à pied autour de Tahiti réalisés par Vaiiti Raygadas Leyral en faveur du SOS Village d’enfants de Papara.
L’heure était au bilan, ce mardi, pour Vaiiti Raygadas Leyral et le SOS Village d’enfants de Papara. Du 20 au 24 août, l’étudiante polynésienne avait couru autour de Tahiti pour un Tamarun de 129 km. Entre la générosité des passants, le soutien d’une dizaine d’entreprises et les dons en ligne, cette opération sportive et solidaire a permis de récolter 714.315 francs, auxquels s’ajoutent quelques dons en nature comme des goûters, des goodies et un penu offert par un sculpteur de Papeno’o.
“On a largement dépassé l’objectif : c’est génial !” se réjouit la jeune femme, qui s’apprête à terminer son cursus en relations internationales à Taïwan. Cette somme servira à financer des projets éducatifs, culturels et sportifs personnalisés en faveur des enfants, selon les besoins identifiés par l’équipe encadrante.
