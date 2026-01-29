

Tamarii Punaruu s’impose face aux ’Aito Taurea U19

Tahiti, le 8 février 2026 - Invitée dans ces play-offs de la Ligue 1 tahitienne pour accumuler de l’expérience face aux meilleures formations locales, la sélection U19 de Tahiti a livré une prestation courageuse face à Tamarii Punaruu lors de cette quatrième journée. Malgré une belle résistance et un retour au score en seconde période, les jeunes s’inclinent finalement 3-2 face à des Orange plus réalistes, qui prennent seuls la troisième place du classement.



Avant cette rencontre, Tamarii Punaruu affichait un bilan encourageant avec une victoire, un nul et une défaite, pointant à la troisième place à égalité avec Vénus. Face à une jeune sélection des ’Aito Taurea invitée dans ces play-offs pour se forger, l’opposition s’annonçait intéressante. Dès l’entame, les U19 ne se laissent pas impressionner par l’enjeu ni par l’expérience de leurs adversaires. Très actifs, ils multiplient les projections offensives, notamment sur le côté droit où Manatteo Pittman et Owen Teirii animent bien pour porter le danger. Les jeunes monopolisent le ballon et s’installent dans le camp de Punaruu.



Pourtant, la première grosse opportunité est à mettre au crédit des Orange. Lancé côté gauche, Moeterauri Rohi centre fort devant le but, mais aucun partenaire ne parvient à couper la trajectoire. L’avertissement est clair : Punaruu reste dangereux sur chaque transition.



Les ’Aito Taurea répondent rapidement. Sur un centre précis de Pittman, le capitaine Herehei Teaha se retrouve en position idéale mais hésite trop longtemps, permettant au défenseur de revenir et de dégager. Le match est ouvert, rythmé, avec des phases de transition rapides d’un camp à l’autre.



À la 14e minute, le tir de Sake Wathiepel de Punaruu est contré in extremis par la défense. Deux minutes plus tard, le coup franc de Keahinui Brown des U19 passe juste au-dessus de la barre. Les jeunes perturbent clairement les automatismes de leurs aînés par leur pressing et leur volume de jeu.



Le premier but semble se rapprocher lorsque Punaruu trouve la barre transversale sur une frappe lointaine. Les U19 répliquent immédiatement : sur coup franc, Aroarii Bennett voit sa tentative heurter elle aussi la barre (26e). Le public assiste alors à une séquence spectaculaire où chaque équipe se rend coup pour coup.



En fin de première période, le rythme baisse légèrement et les occasions se font plus rares. Mais Tamarii Punaruu va se montrer plus tranchant. Tumukiva Tauira se présente seul face au gardien des U19. Sa frappe est détournée sur le poteau. Sur l’action suivante, le portier Kamalai Chaussoy-Cowan doit encore s’employer pour repousser une tentative de Sake.



La pression finit par payer juste avant la pause. Rohi parvient à faire sauter le verrou et ouvre le score pour les Orange (1-0). Une réalisation logique au vu de la domination de Punaruu dans les dernières minutes, même si les jeunes ont montré de belles dispositions.



Second acte animé et triplé décisif pour Rohi



Au retour des vestiaires, les ’Aito Taurea frappent fort. À peine entré en jeu, Anahoa Aharau remet les deux équipes à égalité dès la 47e minute. Après une première frappe sur le poteau puis un tir repoussé par le gardien, le jeune avant-centre suit parfaitement l’action et pousse le ballon au fond des filets (1-1). Le match est totalement relancé.



Cette égalisation récompense l’abnégation et l’engagement de la jeune sélection, qui confirme sa capacité à rivaliser avec une formation plus expérimentée. Mais la réaction de Tamarii Punaruu ne se fait pas attendre.



Quatre minutes plus tard, sur une longue ouverture, Wathiepel dévie de la tête à l’entrée de la surface. Le ballon arrive parfaitement pour Rohi qui ajuste le gardien et redonne l’avantage aux siens (2-1). Une action rapide et efficace qui illustre le réalisme offensif des Orange.



Tamarii Punaruu cherche alors à faire le break. À la 63e minute, Wathiepel – toujours lui – déborde sur le côté droit et déclenche une frappe qui vient s’écraser sur le montant. Dans la continuité, le tir d’Eden Cadousteau frôle également le poteau. Les Orange dominent cette phase et tentent de tuer le match, mais les jeunes résistent encore.



Il faudra attendre le dernier quart d’heure pour voir Punaruu faire définitivement la différence. Sous pression, le gardien des U19 manque son dégagement. Le ballon arrive directement dans les pieds de Rohi qui ne se fait pas prier pour inscrire son troisième but de la soirée (3-1).

Malgré ce coup dur, les ’Aito Taurea ne renoncent pas. Fatigués mais déterminés, ils continuent de pousser pour réduire l’écart. Face à une défense de Punaruu bien regroupée, les espaces sont rares, mais la persévérance finit par payer. Sur un très beau mouvement collectif, Brown conclut et ramène le score à 3-2 dans les dernières minutes.



Au-delà du résultat, cette rencontre confirme les progrès constants de la sélection U19, qui gagne en maturité match après match dans ces play-offs : “On a eu un très bon état d’esprit. Les jeunes ont lutté jusqu’au bout et ce dernier but vient récompenser tout le travail fourni. Ils ont l’opportunité chaque week-end de progresser et de voir ce qui les attend à l’international. Car pour eux ça va leur permettre de rivaliser au plus haut niveau. Nous avons un groupe de 30 joueurs et ça tourne tous les matchs. Ceux qui ne jouent pas avec la sélection peuvent jouer avec leur club. Au mois de mai nous sortirons une liste de 20 joueurs qui iront aux Samoa en septembre pour le championnat de l’OFC U19 qualificatif pour la coupe du monde”, a souligné l’entraineur Raimana Bu Luc qui, pour l’occasion, a laissé sa place sur le banc de Punaruu à son adjoint, Thierry Attane, qui se félicite du résultat de ce match : “On savait que ça allait jouer vite et qu’il fallait garder le ballon et le faire circuler. Ils nous ont posé des problèmes et même après le premier but ils sont revenus. On a quand même réussi à trouver les solutions pour remporter ce match et on continue notre chemin en espérant qu’il nous emmènera le plus loin.”



Dans les autres matchs de cette quatrième journée de play-offs, Tefana continue en cavalier seul en allant s’imposer 3-0 à Vénus. Pirae n’a pu enchainer une deuxième victoire et tombe chez les solides seconds, Mira, 1 à 0.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 8 Février 2026 à 08:44




