Tamari’i Pointe des Pêcheurs en appelle aux dons

Tahiti, le 10 juillet 2025 - L’association Tamari’i Pointe des Pêcheurs a lancé le projet To’a Nu’uroa qui vise à restaurer les récifs de Nu’uroa en combinant action scientifique, engagement citoyen et préservation du patrimoine marin. Elle fait aujourd’hui un appel aux dons pour financer les plongées indispensables au projet.



Face à l’urgence écologique, l’association Tamari’i Pointe des Pêcheurs appelle à la mobilisation pour sauver les récifs coralliens de Nu’uroa à Punaauia.



Selon l’association, les coraux de la Pointe des Pêcheurs sont gravement menacés par la prolifération d’algues envahissantes (Turbinaria ornata) qui étouffent les récifs et empêchent leur régénération. Pour combattre ce fléau, l’association met en œuvre plusieurs actions : arrachage des algues envahissantes, replantation de coraux par microfragmentation et sensibilisation des jeunes et du grand public.



To’a Nu’uroa se concentre sur trois sites emblématiques de Punaauia : La Source, Saint-Étienne et le Jardin corallien, choisis pour leur importance écologique et symbolique. L’objectif est de démontrer qu’en agissant ensemble, localement, il est possible de restaurer un équilibre durable entre coraux et algues.



Un partenariat a été mis en place avec la Banque de Tahiti, dans le cadre de son opération “Arrondi RSE”. Les clients particuliers de la banque peuvent choisir d’ajouter un montant libre à leurs mensualités de prêt pour soutenir des actions solidaires locales. Chaque don est doublé par la Banque de Tahiti, renforçant ainsi l’impact de chaque contribution.



L’intégralité des fonds collectés sera utilisée pour financer la mobilisation de trois plongeurs professionnels et d’un plongeur encadrant expérimenté.



Leurs interventions sont prévues tous les deux mois jusqu’en mars 2026, soit cinq sessions au total, nécessaires au bon déroulement du suivi scientifique du projet.



Selon une étude de l’Ifrecor, la Polynésie française a déjà perdu jusqu’à 50 % de ses coraux dans certaines zones côtières, en grande partie à cause de la pression humaine et du dérèglement climatique. Agir maintenant, c’est préserver demain.



Le lien pour aider le projet : https://www.anavai.org/project/to_a_nu_uroa